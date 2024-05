Alex Bueno sinfónico: celebrando 40 años de trayectoria musical

El maestro Amaury Sánchez anunció que el icónico artista Alex Bueno celebrará el cuadragésimo aniversario de su carrera con el concierto "Alex Bueno sinfónico", que tendrá como protagonista al reconocido artista los días 25 de mayo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y el 6 de julio en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao.

Al ofrecer los detalles de esta magnífica puesta en escena, el destacado productor artístico y director sinfónico, Amaury Sánchez, detalló que se trata de un evento que llevará la carrera del popular intérprete Alex Bueno a un nuevo nivel.

"Es un concierto sin precedentes, conmemorando los 40 años en los escenarios de este gran artista, considerado uno de los más polifacéticos desde la época dorada de los 80", puntualizó Sánchez al hacer el anuncio.

Alex Bueno estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, compuesta por alrededor de 70 músicos, bajo la producción, arreglos y dirección musical de Amaury Sánchez.

Las presentaciones están programadas para las 8:30 pm y las boletas están a la venta en Uepatickets.

"Se interpretarán sus más grandes éxitos en todos los géneros, como merengues, boleros, bachata y salsa. Temas como: 'Qué cara más bonita', 'Imposible amor', 'Me va, me va', 'Un mechón de tu cabello', 'A donde vayas', 'Jardín prohibido', 'He sabido que te amaba', 'Esa pared', entre otros", comentó el maestro Amaury Sánchez a través de un comunicado enviado a la prensa.

Agregó que serán dos grandes noches en las cuales sus admiradores podrán disfrutar de su exitoso repertorio en formato sinfónico.

"Serán dos grandes noches con el acompañamiento de una gran orquesta sinfónica y temas que se han convertido en clásicos a lo largo de estos 40 años de carrera del cantante", sostuvo.

Santiago

El maestro Amaury Sánchez, quien recientemente presentó en Santiago el concierto sinfónico de Danny Rivera, dijo que el público de esa ciudad merece recibir las producciones que asume.

"Estamos realizando presentaciones ahora en Santiago porque también merecen tener parte de los espectáculos que producimos en Santo Domingo, tomando en cuenta que los teatros son similares y los montajes se pueden replicar sin muchos problemas", dijo Sánchez.