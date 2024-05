Dos años tardó la cantautora puertorriqueña Kany García en lanzar su nueva producción discográfica. Una un tanto personal donde se reinventa musicalmente sin dejar de lado su sello característico.

En "García", como nombró el disco (de ahí lo de personal) se atrevió con ritmos diversos, sonoridades distintas y colores más actuales. Bachata, merengue apambichao, regional mexicano y su característica balada pop, forman parte de esta producción que fue lanzada el pasado jueves 2 de mayo.

"Claramente ponerle como título ´García´ siempre lo vuelve un sello como muy personal y la gente dirá: ´ah, pues son canciones que narran historias tuyas", confiesa. Pero no necesariamente, aclara, sin embargo, asegura que "sí, musicalmente responde a dónde estoy parada ahora mismo, a lo que me gusta defender, donde me siento como artista".

"A diferencia quizás, de discos anteriores, tuve la oportunidad de lanzar seis canciones y por eso aun cuando esté lanzando álbum, pues la gente está conectada conmigo durante todo este tiempo que llevo lanzando sencillo tras sencillo", así habló para Diario Libre, como único medio de República Dominicana, sobre la concepción de este disco, algo que, a su juicio le ha permitido quitarse "un poquito de la ansiedad de cómo la gente va a tomar el álbum", porque ya han consumido la mitad del disco".

Y así ha sido, de hecho, temas como "Te lo agradezco" o "La siguiente", duetos con los artistas mexicanos Carín León y Christian Nodal, superan los 149 millones y 67 millones de reproducciones solo en YouTube, respectivamente. Datos que dejan evidenciada la gran acogida de los sencillos.

"En ese sentido, ese es un álbum muy abarcador, tiene tres canciones del regional mexicano que son cosas que me ha gustado explorar; tiene una parte pop que ha sido la que más he alimentado durante el comienzo de mi carrera y tiene una parte tropical como ´En esta boca´ con Young Miko o ´Mi secreto´ que es un merengue Pambiche".

Y es que Kany es de esas artistas a las que les gusta innovar y experimentar en sus producciones.

"Me encanta experimentar con temas tropicales porque creo que en los shows, cuando me voy de gira, son canciones que cambian el estado anímico de la gente durante la gira, entonces son cosas que me gusta también fomentar", y es que ella es así. Ríe, llora, baila, se emociona y tiene su momento romántico.

"Creo que en ese concepto completo, pues, estoy yo; me identifico yo y por eso le puse por título mi apellido ´García´", reitera.

Un guiño a RD

Kany es consciente del cariño que le tiene el público dominicano. Uno auténtico que ella se ha sabido ganar. Por eso decidió incluir ritmos autóctonos en este nuevo álbum.

"Para mí era importante tener algo de Dominicana, más allá de que es mi país hermano, es un país que me ha dado tantas cosas lindas, es una isla que quiero profundamente y a la que cada vez que voy me deja un sabor de boca maravilloso", asegura.

"´Mi secreto´ es un merengue que grabamos en República Dominicana con los músicos de Juan Luis Guerra", dijo. "De ahí que mucha gente que lo oye siempre me dice que esa canción tiene algo de Juan Luis y digo qué bonito que un artista no esté cantando y que tenga un sonido tan marcado que hasta sus músicos toquen y la gente sienta ese sonido de alguna forma", agrega.

¿Cómo fue grabar en RD? Ella lo tiene claro: "Impresionante" y por muchas razones, señala. Primero, por la forma en la que surgió: "Yo estaba viendo una entrevista de Vicente García sobre la cultura dominicana y cómo él estuvo como dos o tres años estudiando sobre la bachata y el merengue y que, muchas veces, la gente cree que en RD hay un sólo tipo de merengue y en realidad hay un montón de merengues distintos, al igual que la bachata, y al final de esa entrevista sonaba una tambora y un ritmo que me encantó".

Ella se refiere al pambiche, un tipo de merengue más lento y cadencioso. "Agarré el ritmo". Añade: "Qué bonito cuando un artista habla tan bien de su cultura y su país que te da a ti el deseo de conocer un poco más". Contactó a los músicos de Juan Luis y grabó el tema.

"Creo que es la única canción del álbum que me costó tanto trabajo de investigación y escrutinio para prepararme y saber que voy a hacer algo que no hago y hacerlo con el respeto que merece".

Y es que este álbum ha sido un reflejo de la seriedad con la que Kany asume su proceso creativo.

"Siempre me molesto conmigo cuando pasa un año y no voy a Dominicana. Estamos anunciando gira y RD va estar " Kany García Cantante y compositora puertorriqueña “

"´García´ es más que un conjunto de canciones; es un testimonio de muchos viajes personales hacia la autoaceptación y la fortaleza interior. Espero que este álbum resuene con aquellos que se han sentido malqueridos y poco valorados, y les brinde la inspiración para buscar su propia felicidad, superación, amor propio y autenticidad", explicó.

El álbum, que al momento de su lanzamiento ya debuta oro y platino por sus ventas en Estados Unidos, consta de 12 canciones, seis lanzadas hace meses y seis inéditas.

En el disco colabora con artistas destacados como Christian Nodal, Carla Morrison, Carín León y Young Miko. Un disco con el que Kany demuestra su versatilidad como compositora en una variedad de géneros musicales.

Kany está lista para cantar esas canciones en su gira y, por supuesto, RD estará en su lista. "Va a estar sí o sí", aseguró.

Más

Con el lanzamiento "García" Kany promete llevar a sus oyentes en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento a través de su música en un tono profundamente femenino y conmovedor.

García

Te Lo Agradezco (Feat. Carín León)

En Esta Boca (Feat. Young Miko)

Historia Repetida

Mi Secreto

Llorar Por Ella (Feat. Eden Muñoz)

Que Vuelva (Feat. Carla Morrison)

(Feat. Carla Morrison) Una Vida Buena

La Siguiente (Feat. Christian Nodal)

De Bien A Mal

Fuera De Servicio

La Malquerida