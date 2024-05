Katy Perry causa confusión al colgar fotos falsas de la MET Gala en Nueva York

La cantante estadounidense Katy Perry causó confusión este martes al colgar fotos falsas generadas mediante inteligencia artificial de su supuesta asistencia a la gala de moda del Museo Metropolitano de Nueva York, una maniobra que hasta engañó a su propia madre.

"No pude ir al MET, tuve que trabajar", escribió la cantante de "Firework" a sus 207 millones de seguidores en Instagram.

Pero el mensaje iba acompañado de dos fotos que parecían mostrar a Perry en la famosa escalinata del Museo Metropolitano, que acoge cada año la velada más famosa del mundo de la moda y las celebridades.

En una foto la cantante llevaba puesto un enorme vestido floral, mientras que la segunda la mostraba con un corsé estilo guerrero y enaguas.

La ubicación de las fotos era "Metaverso", pero muchos fans en línea no se dieron cuenta de que Perry no estaba realmente presente. La imagen incluso engañó a la madre de la famosa cantante. Perry compartió un intercambio en el que su mamá escribió: "No sabía que fuiste al Met".

Perry respondió: "ja ja mamá, la IA también te engañó, ¡cuidado!"

Durante la velada aparecieron otras fotos falsas de celebridades como Rihanna y Selena Gomez.

Aunque la IA a menudo se ha utilizado para crear imágenes dañinas y sexualizadas de celebridades, algunas personas han decidido adoptar la tecnología para sus propios fines. A principios de este año, la cantautora británica FKA Twigs reveló que había creado una versión deepfake de sí misma.

"No solo está entrenada para imitar mi personalidad, sino que también puede usar mi tono exacto de voz para hablar en muchos idiomas", dijo en un comunicado.

"Estaré utilizando mis 'AI twigs' más adelante para ganar más resonancia y manejar mis interacciones en las redes sociales, mientras sigo enfocada en mi arte desde la comodidad y el sosiego de mi estudio", añadió.

En enero, una imagen pornográfica falsa de la superestrella Taylor Swift fue vista 47 millones de veces en X apenas en media jornada, antes de ser eliminada por la plataforma. Un mes después una veintena de gigantes de Internet, incluidos Meta (Instagram, Facebook) y X se comprometieron a implementar tecnologías para identificar y reportar de manera más efectiva el contenido generado por IA.