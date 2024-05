Progreso de la salud del cantante Fénix Ortiz tras sufrir un infarto

Evoluciona satisfactoriamente el cantante de merengue Fénix Ortiz, quien sufrió un infarto luego de concluir una actividad el viernes en Baní.

La información la ofreció la noche de este martes a Diario Libre el popular artista y gremialista Pochy Familia, luego de visitarlo en el Centro Médico del Caribe, donde se encuentra ingresado en la unidad de terapia intensiva.

"Gracias Dios nuestro amigo Fénix Ortiz se está recuperando luego de ser sometido el sábado a un cateterismo para quitarle una obstrucción en sus arterias", contó Familia, líder de La Coco Band.

El exintegrante de la Orquesta Internacional del maestro Ramón Orlando que popularizó, entre otros temas, "Gotas de amor", "El silencio tuyo" y "No me importa", está siendo atendido por varios especialistas.

"Lo visitamos hoy en la clínica y pudimos conversar brevemente. Se está recuperando y deseamos su pronto retorno a su hogar", explicó Familia.

De su trayectoria

Fénix Ortiz Rodríguez, conocido como Fénix Ortiz, es oriundo del municipio de Quisqueya, situado en la provincia de San Pedro de Macorís. Nació el 14 de abril 1964 y es un cantante de merengue ampliamente conocido por los éxitos musicales que logró con la Orquesta Internacional de Ramón Orlando.

Con esta agrupación se destacó por temas como "No me importa no", "Gotas de pena", "Un día más", "Como tú" y muchísimos otros, aunque sus comienzos en la música se remontan muchos años atrás, cuando fue parte de "Santo Domingo All-Star Band" de Gerardo Beras. Con la Santo Domingo no grabó, pero gracias a ello tuvo la oportunidad de llamar la atención del maestro Ramón Orlando, quien tiempo después lo solicita para su proyecto.

Fénix Ortiz desde pequeño demostró gran talento para la música, aunque realmente su interés perfilaba más por la aviación. Soñaba con dirigir aviones e imaginaba ser un controlador aéreo, pero por ser de una familia de escasos recursos económicos, se vio en la necesidad de dedicarse a diferentes oficios con el fin de sustentarse y ayudar a su familia.

Desde laborar en un taller de mecánica o en el ingenio azucarero, pasando a dedicarse a fabricar calderos y sillas son solo algunos de los oficios informales que realizó antes de dedicarse a la música.