El ascenso meteórico de 'The one' de Kalimete en Spotify

Kalimete y su disquera Sueño Records triunfan en Spotify con The one, un álbum que fusiona lo mejor de la música tropical urbana. ( SUMINISTRADA )

En apenas seis días de su salida a la industria discográfica el álbum "The one", del merenguero urbano Kalimete, se posicionó entre los álbumes más escuchados de Spotify, según se consigna en esta influyente plataforma de música mundial.

Un comunicado enviado a Diario Libre establece que: "Este álbum de música tropical urbana se convierte en un referente" en esta importante plataforma ya que supera 3 millones 976 mil 189 de sonada desde su salida.

Bajo la producción ejecutiva de la disquera Sueño Records, "The one" salió al mercado con una gran expectativa el pasado jueves 9 de mayo, a través de todas las plataformas de música digital.

El disco que contó con la producción musical de Ranfis Reyes (Kalimete), Miguel Azcona; Robinson Hernández, Wilda Díaz y Dimelo Patrick, es una mezcla de fusiones tropicales urbanas en la que el artista también mantiene su esencia de merengue urbano.

Wilda Díaz, CEO de Sueño Records, valoró como muy positivo para la música tropical urbana este logro en tan corto tiempo, el cual aseguró se debe al cuidado puesto en la elaboración de cada tema que compone "The one".

Realizado tomando en cuenta el más mínimo detalle "The one" ha logrado varios hits que han contado con el apoyo de los fanáticos del género, como son los casos de "Malacorita", "Maldito Flow" y el más reciente éxito de Kalimete junto al urbano Jey One: "Toy harto".

"Me siento sumamente feliz de esto que está pasando con el álbum, porque fue hecho con mucho cuidado para que nuestros fanáticos recibieran un producto de calidad y esta es la mejor demostración de que no nos equivocamos", aseguró Kalimete.