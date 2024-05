Álex Bueno: “He comprobado que la vida es más feliz sin alcohol ni drogas”

Álex Bueno es uno de los cantantes dominicanos que más ha sabido diversificar su carrera musical de forma exitosa. Lo mismo canta una bachata, un bolero o una balada con tanto sentimiento que es capaz de hacer aflorar las emociones más intensas en quien lo escucha, que poner a bailar al menos entusiasta a ritmo de salsa o merengue.

Para probar aún más su amplio rango musical y, como un regalo a sus fieles seguidores, el artista se ha unido al director musical Amaury Sánchez para presentar su concierto “Álex Bueno Sinfónico”, este 25 de mayo en el Teatro Nacional, donde cantará sus principales éxitos acompañado de 70 músicos en escena.

De este show, su nuevo disco y su resiliente vida, habló para Diario Libre.

—Háblanos de esta presentación, Alex.

Me siento muy contento, imagínate, estaré acompado de 70 músicos, dirigidos por el maestro Amaury Sánchez, es un gran reto. Allí cantaré mis éxitos y el público disfrutará lo que hemos preparado.

—¿Cómo te sientes con el apoyo y el cariño del público en estos 40 años de carrera musical, sin importar los altibajos?

Me siento muy agradecido del apoyo que me ha dado el público durante todos estos años en las buenas y en las malas.

Como todo el mundo sabe del cambio que he tenido en mi vida personal (dejó de lado los excesos y adicciones) me responden mucho mejor ahora.

Hace ya tiempo ya de este cambio, en el que Dios me ayudó, y cuando me paro ahí en la tarima están bien pendientes, correspondiendo a ese cariño que yo les doy y se ven contentos de verme así, estoy disfrutándome eso al máximo.

—¿Qué ha significado la música en este proceso?

Después de mi familia: mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mi mamá, lo que sigue es la música, porque no solamente es de lo que yo vivo, sino que es algo muy especial que me ha ayudado en los momentos más complicados de mi vida.

Yo nací con ese don de interpretar y cantar; desde pequeño sabía que dominaba este don, porque desde los 7 años ya tocaba la guitarra y cantaba, y siempre he sabido que la música es mi mundo. Es algo que siento en el alma.

Yo nunca dejé de la música, estuve fuera de la palestra pública, pero siempre seguí haciendo música, nunca me paré.

—¿De no ser cantante, a qué te hubieras dedicado y por qué?

Siempre lo digo, hubiera sido abogado, me gustan las leyes, porque, aunque en la música puedo ayudar a personas a sentirse mejor en un momento determinado, como abogado lo podría hacer de una forma más directa en un proceso legal. Yo nací para ayudar.

—¿Qué consejos le darías al Álex del pasado con la experiencia que te han dado los años y los procesos vividos?

Yo me diría a mí mismo: no uses alcohol, no uses drogas, he podido comprobar que la vida es más feliz sin esas cosas.

—Háblanos de tus nuevos proyectos, vienes con un nuevo disco...

Sí, estoy muy emocionado, vengo con un nuevo disco ya mismo, el mes que viene, con Dios y la virgen por delante, donde incluyo merengue, bachata, salsa, bolero, temas que tienen los arreglos del maestro Manuel Tejada y el maestro Ramón Orlando, con quien también canto un tema.

En este disco cuento también con composiciones inéditas como una de José Luis Azcona, también tiene arreglos de Mártires de León en las bachatas; y arreglos de Robin Hernández, en las bachatas.

Algo que me tiene muy entusiasmado es que en este disco tengo mi primera composición musical, que voy a hacer pública; se trata de una salsa.

Es un álbum muy completo y estoy muy contento con el resultado.

"El público ha sido lo más gratificante, me ha apoyado y perdonado, incluso,cuando no era el mejor ejemplo " Alex Bueno Cantante “

—Has cantado salsa, bolero, merengue, bachata, balada, ¿dónde te sientes más cómodo?

Yo se lo digo a todos, sinceramente, en cualquier género me siento cómodo porque tengo la facilidad de poder interpretarlos. Es un don que Dios me dio, tengo la facilidad de lograr interpretar varios géneros y a la gente le gusta.

—¿Cómo ves la música dominicana y su impacto a nivel internacional?

Está muy dura y seguirá así porque el dominicano se las arregla para poderle llegar al público, cada vez más vemos cómo artistas internacionales graban nuestros ritmos y eso al final hace bien a la industria local.

—Por otro lado, ¿qué te parece la música típica con doble sentido y explícita, que emula lo que ha venido haciendo la música urbana?

Yo me siento decepcionado de lo que están haciendo algunos típicos (que son menos, pero suenan más), no creo que, para poder llegar al público, tengan que valerse de ese tipo de letras porque tienen mucho talento, pero entiendo que lo hacen para llamar la atención.

A mí nunca me oirás grabando ningún tema con letras tan explícitas o bajas, al final el morbo vende, pero tampoco Espectáculos Públicos hace nada con esas letras.