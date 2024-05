Con apenas 18 años (cumple 19 el 31 de mayo), la dominicana Patricia Lismary Fernández Soto, Lismar, ha logrado lo que muchos anhelan y pocos han concretado en el movimiento urbano latino: protagonizar una de las sesiones del productor musical argentino Gonzalo Julián Conde, Bizarrap, conocido por sus poderosas colaboraciones tanto con artistas legendarios de la talla de Residente o Shakira como con extraordinarios nuevos exponentes del rap.

Ahora el nombre de Limar se ha convertido en tendencia a nivel internacional tras el lanzamiento tanto de “BZRP Music Sessions, Vol. 60” como de “Subió la temperatura”.

La estrella en ascenso capturó la atención de Bizarrap tras escucharla en uno de sus videos de YouTube, donde hizo gala de su increíble habilidad para rapear al doble de tiempo.

Así lo reveló Lismar a Diario Libre durante una entrevista exclusiva, donde habló además sobre sus inicios en la música y su vida más familiar.

- ¿Qué ha significado esta colaboración musical en tu carrera?

Orgullo, eso es algo que, aunque a la gente no le guste mi música, nada más el hecho de ser dominicana y llegar ahí es muy grande porque yo estoy acostumbrada a ver cómo el talento dominicano se subestima. He visto a artistas de otros países llegar a República Dominicana para inspirarse de nuestra jerga, de nuestras ideas, ir a nuestros barrios a grabar sus videos y se van llenos de ideas, llenos de canciones nuevas; brillan con lo de nosotros. Pero, ¿por qué nosotros no podemos brillar? Entonces, como que es muy grande que ya, por fin, es una brecha que se abrió que no solamente la tengo que aprovechar yo, quiero que todos mis compatriotas y mis colegas la aprovechen porque el ojo está ahí.

Yo confío en que mi equipo de trabajo y yo, aparte de mis colegas, van a hacer un buen trabajo para seguir manteniendo ese interés abierto y que el mundo sepa que en República Dominicana hay industria.

- ¿Cómo llegó esta colaboración a tu vida?

Yo hice mi última sesión con DJ Scuff, que salió en agosto del año pasado (la grabamos dos veces, es como que Dios quería que eso pasara), entonces, un día después de que salió esa, ‘Biza’ me escribió (el primer mensaje fue de él increíblemente), me tiró y me dijo: “Oye tú estás muy dura y yo quiero grabar algo contigo”, o sea, ni siquiera me escribió para hacer una sesión oficialmente; me dijo ‘quiero ir para el estudio contigo’, y después, cuando fui la primera vez, desbaraté el beat y él se volvió loco, por eso ustedes vieron que salieron dos canciones, él realmente se volvió loco con todo lo que pudimos hacer en el estudio.

Yo he visto personas en redes que dicen: ¿cuánto le habrá pagado a Bizarrap?”, ¡pero con qué fuerza! Eso fue súper orgánico todo.

- ¿Qué te pareció el resultado final de la colaboración, tanto de los temas como de los videos?

Recuerdo que estaba con mi mánager en el camerino, porque íbamos al show de él en Nueva York, y nosotros grabamos la reacción, estábamos voceando, ‘Biza’ nos estaba escuchando desde el otro camerino y me mandó al film maker y le dijo: ‘mira hay un quilombo en el otro camerino, ve a grabar’, porque estábamos súper felices. En verdad me encantó el resultado, nunca me imaginé que quedara tan bien.

- ¿Cómo es Bizarrap a nivel personal?

És demasiado humilde; no parece ser una persona súper famosa, con millones de streaming. Estamos acostumbrados a ver esa faceta de arrogancia de los artistas que están tan pegados como él, pero ‘Biza’ es diferente. Me apoyó durante todo este proceso de la grabación.

Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar a este sitial?

Mi vida siempre ha sido muy familiar, al principio cuando estaba más pequeña vivía en una casa con toda mi familia, mi abuela, mi abuelo, mis tías, mis primos; como estamos acostumbrados a vivir en RD. Eso aportó mucho en mi interés por la música, porque era muy abrumador estar con tanta gente, con pensamientos diferentes, yo como que quería desahogarme y me decidí por la música.

Mi mamá también fue una clave fundamental en todo esto, porque mi mamá fue una madre joven soltera, entonces, tú sabes cómo son las madres dominicanas, bien fajadoras, y ella quería que yo hiciera algo mientras ella estaba trabajando, por eso me puso en clases de pintura, de canto, de danza, de música. Yo sé hacer de todo un poco, pero la música fue la que me atrajo. Desde que me apuntó en clase de guitarra, supe que la música era mi pasión. Desde pequeña el amor por la música nació en mí, era la forma de liberarme, desahogarme.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/lismar-2.jpeg Lismar es una de las artistas emergentes mejor valoradas del rap en la actualidad. (SUMINISTRADA)

Me he preparado desde pequeña, aparte de rapear puedo cantar, componer y tocar instrumentos como el piano o la guitarra, el conocimiento nunca está de más en quienes nos dedicamos a realizar un oficio. Esa formación me permite tener más seguridad en el estudio o en un escenario, igual no desmerito a quienes han logrado trascender sin esa formación, porque hay gente autodidacta, pero entiendo que haberme preparado desde pequeña ha sido clave.

También mis abuelos han estado muy cerca, mi familia es mi apoyo. Yo nunca quiero perder esa cercanía familiar porque al final el mundo se te puede venir abajo, pero la que estará ahí es tu familia. Me han apoyado en todo. Siempre fue así para todo. Me siento muy agradecida con todos.

-Tu estilo musical tiene un factor social y personal importantes, ¿esa era la idea?

Así es, ese era el plan. Yo empecé haciendo tiraderas, empecé en las batallas de freestyle manía, pero al final, mi música tiene ese aspecto más personal tanto en las de rap como las experimentales. He escrito temas en un mar de lágrimas porque estaba pasando por un momento frustrante, en que lo único que me salió fue escribir una canción, eso demuestra que el arte se hace desde el corazón o no se hace. Así son la mayoría de mis procesos creativos: muy sentimentales.

- ¿Los compositores utilizan sus composiciones como catarsis?, ¿cómo vives ese proceso y qué significa la música para ti?

Para mí la música es todo. La considero mi refugio ante cualquier cosa. No necesito ir a un psicólogo o hablarlo con mucha gente. Soy una persona muy privada, como que no tengo muchos amigos o gente a la que le cuento mis cosas, me cuido mucho; entonces, al ser así la música me sirve de amiga. Si me siento mal por una disolución amorosa o porque un amigo me traicionó me voy para el estudio, compongo algo y saco esos sentimientos. La música me ha apoyado demasiado. No es algo físico, pero me ha abrazado mucho, me ha acompañado en los peores y los mejores momentos. Muchas de las risas y la felicidad que me han llegado también dependen de ella.

-Al principio se cierran las puertas, cómo han sido esos no, ¿qué han significado en tu carrera?

Realmente, en ese aspecto he aprendido a ser muy respetuosa desde la etapa cero de mi carrera; no fui nunca de esos artistas emergentes que le escribía a otros artistas o productores, nunca pedí, me enfoqué en seguir trabajando, a subir mis temas a las plataformas, y así han llegado las oportunidades.

Desde mis trabajos con DJ Scuff, que me ha apoyado mucho, como la colaboración de Bizarrap se han dado porque ellos han visto algo en mí y se han acercado, no porque yo lo estuviera persiguiendo. Yo entiendo que eso en vez de ayudarte te puede limitar. Si eres un artista emergente no puedes exigir el apoyo, tienes que trabajar y demostrar con tu talento que mereces el apoyo no pedirlo. A mí me han tratado muy bien dentro de lo que cabe. Me siento muy bien con lo poco o lo mucho que he logrado. Es agradable para mí sentir que soy un ejemplo bueno para los jóvenes de mi país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/27/lismar-1.jpeg Lismar es la protagonista de la más reciente sesión de Bizarrap. (SUMINISTRADA)

- ¿Cómo lidias con los comentarios adversos en redes sociales?

Es gente que no me conoce, no me pueden herir comentarios de personas que no saben quién soy yo, para que haya mundo tiene que haber de todo. Me apoyo de mis seres queridos, de mi mamá. Estoy segura de que ellos nunca irán en mi contra. Los pocos amigos que tengo y mi equipo de trabajo me conocen y son locos conmigo, yo sé lo mucho que me apoyan y me quieren. Entonces, uno tiene que llevarse de la gente que te quiere de verdad, que conoce tu ser, hagas lo que hagas siempre habrá gente que te apoya y gente que te critica. Y, al contrario, que sigan criticando me sube los ratings. Estoy haciendo algo bueno y por eso estoy siendo criticada.

- ¿Cómo valoras de la música dominicana?

Desde mi punto de vista creo que contamos con gente muy talentosa. Me encanta el trabajo de exponentes del género como La Insuperable, me alegra su éxito, y como ella hay mucho talento en la República Dominicana, lo que pasa es que, algunos son incomprendidos, como por ejemplo Rita Indiana, que estaba muy adelantada a su tiempo, porque cuando los talentos optan por hacer algo diferente al dembow, que es el género popular actualmente, se les cierran puertas, el mismo público lo demanda, pero en RD hay muchos talentos que también merecen la oportunidad. Pero veo el género bien porque se trabaja con los recursos que se tiene.

No se puede pedir una gran producción porque venimos de un barrio, con sueños, pero para eso se trabaja, para seguir mejorando. Yo veo excelente todo lo que se está haciendo.