Miley Cyrus sorprende con su regreso a la pequeña pantalla

Cantante, actriz, compositora y hasta productora discográfica, Miley Cyrus ha tenido una larga y exitosa carrera que le ha brindado la oportunidad de experimentar en distintas áreas.

Por eso es fácil olvidar que su primer roce con la fama internacional ocurrió gracias "Hannah Montana", programa de Disney Channel que protagonizó desde 2006 hasta el 2011. Casi dos décadas después de su debut en la televisión Cyrus ha confirmado su regreso a la pequeña pantalla.

La ex estrella de Disney será una de las invitadas de la quinta temporada de "My Next Guest Needs No Introduction", programa de entrevistas conducido por David Letterman y que se presenta en la plataforma de Netflix.

La entrevista de Cyrus se estrenará el 12 de junio, pero en un avance del encuentro deja a un lado su imagen pública para entablar una conversación más íntima con Letterman y mostrar su lado más personal mientras abarcan temas como sus miedos profesionales.

Aún queda por ver qué otros aspectos de su carrera y vida personal será tratados durante la entrevista.

Sobre "My Next Guest Needs No Introduction"

David Letterman es un reconocido presentador, comediante escritor y productor de televisión que por varias décadas fue anfitrión de los populares programas de entrevistas Late Night con David Letterman en NBC y Late Show con David Letterman en CBS.

La publicación TV Guide considera a Letterman como una de las 50 estrellas de televisión más populares de todos los tiempos.

Desde el 2018 Letterman ha sido el anfitrión de "My Next Guest Needs No Introduction", una serie mensual que consiste en entrevistas de larga duración y segmentos de exteriores.

Desde su estreno Letterman ha entrevistado celebridades como Barack Obama, George Clooney, Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fei, Howard Stern, Kanye West, Ellen Degeneres, Kim Kardashian, Robert Downey Jr, Dave Chapelle y Lizzo.