Residente lanza canción a favor de Palestina y se queja por el silencio de colegas artistas

El rapero y activista social boricua Residente lanzó la canción "Bajo los escombros" en apoyo a Palestina y mostró su preocupación por la situación que se vive en la franja de Gaza en medio de la guerra entre Israel y Palestina.

El video, de poco más de cuatro minutos, fue grabado en colaboración con la artista palestina Amal Murkus expresando el dolor que vive su pueblo.

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, René Pérez, nombre real del rapero, escribió un largo mensaje en el que afirma que esta canción la escribe desde el dolor.

"Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados. Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto. La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad", lamentó.

Agradeció a la artista Amal Murkus "por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz".

En el clip participaron un grupo de niños emigrantes palestinos a los que Residente agradeció por llegar hasta el estudio "para manifestar su tristeza con valentía".

El exvocalista de Calle 13 ha estado difundiendo información y videos sobre lo que se ha vivido de aquel lado del mundo.

"Como escribió León Gieco alguna vez 'solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente'. Gracias a @amalmurkus por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz. Gracias también al grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía", escribió.

Músicos que trabajaron en el tema Residente - VozAmal Murkus - VozFiras Zreik - QanoonAlber Baseel - PercusionGilbert Mansour - PercusionGeorge Ziadeh - OudFrancesco Marcocci - ContrabajoLudovica Burtone - ViolinLeo Genovese - PianoTrooko - BeatBeatriz Artola - EngineerRecording Studio: Power Station at Berklee NYC

Los bombardeos de parte de Israel sobre el territorio palestino de Gaza les han quitado la vida a casi 40 mil palestinos y han dejado a más de 80 mil heridos.

En 2023, Residente declaró que se arrepiente de haber escrito una frase en la canción "Atré-ve-te" en la que hizo alusión a una explosión en Palestina y anunció que no lanzaría su nuevo disco como tenía previsto en apoyo a los palestinos que han sido masacrados en la guerra con Israel. Finalmente, lanzó el disco en este 2024 titulado "Las letras ya no importan".