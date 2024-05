Lenny Kravitz confiesa que lleva 9 años sin tener sexo y revela la poderosa razón

El cantante Lenny Kravitz confesó que tiene casi una década sin tener relaciones sexuales, y explicó las razones que lo llevaron a un celibato prolongado.

En una entrevista con The Guardian, Kravitz, de 60 años, dijo que la motivación principal para practicar la abstinencia fue el no repetir los errores de su padre, pues este le fue infiel a su madre Roxie Roker.

El cantante de 'It Ain´t Over Till It´s Over', confesó que tras terminar su relación con Lisa Bonet en 1991, comenzó a tener varias aventuras ocasionales, pero no se sentía bien con lo que hacía y con la etiqueta de "mujeriego".

Vanessa Paradis, Adriana Lima y Nicole Kidman, fueron algunas de las mujeres que tuvieron una relación pública con el cantante estadounidense; sin embargo, ninguna de estas prosperó.

Por lo anterior, Kravitz decidió llevar una vida más responsable con su sexualidad: "Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo", declaró a The Guardian.

Esta disciplina lo ha llevado a un celibato de nueve años, y, según lo que dijo el cantante, esta es una elección que va más allá de lo físico, que va de la mano de lo espiritual y del autoconocimiento.

Tras conocerse la noticia, la periodista Gayle King de 'CBS Mornings' decidió coquetear recientemente con Kravitz y la reacción del cantante demostró que está disfrutando de la soltería y no tiene prisa por cambiar su situación.