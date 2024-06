El emotivo reencuentro de Natti Natasha y Raphy Pina luego de salir de prisión

La cantante dominicana Natti Natasha publicó el reencuentro con su pareja, el empresario Raphy Pina, luego de que este saliera de prisión.

En el corto se les ve junto a su hija Vida Isabelle, que fue a recibir a su padre, todos abrazados.

Se estima que la cantante lanzará un video musical mostrando algunos de estos detalles junto a su nuevo sencillo, este 6 de junio.

"Nuestro reencuentro #QuieremeMenos una de las canciones más valiosas e importante para mí, una bachata para honrar el amor, que a partir del 6 de junio también será de ustedes", se lee en el mensaje publicado por Natti.

Pina se comunicó la semana pasada con sus seguidores a través del sistema de mensajería de Instagram, donde además de confirmar que ya se encontraba en casa con su familia, abrirá una fundación para ayudar a jóvenes llamada Fundación Raphy Pina y lanzará camisetas personalizadas con el nombre "Freedom" (Libertad, en español).

"Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo la custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones. Ya no queda mucho para prender ese LIVE y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas que no las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida", dijo.

Dentro de sus expresiones, el productor afirmó que aún no puede realizar transmisiones en vivo a través de sus redes sociales mientras cumple la última parte de su pena.

La sentencia

Pina se encuentra en un centro de transición y adaptación "halfway home" en Miami donde cumplirá el resto de la sentencia que cumple por su caso a nivel federal, recoge el medio Metro Puerto Rico.

El empresario artístico fue sentenciado en mayo del 2022 a tres años y cinco meses detrás las rejas. El juez federal Francisco Besosa estuvo a cargo de la sentencia por dos cargos de posesión ilegal de armas por los que fue hallado culpable en diciembre del 2021.

La sentencia impuesta por Besosa, de 41 meses, ubica al tope de las guías que ofreció el informe previo a la sentencia. A la luz del historial criminal de Pina y la gravedad del delito, el informe sugirió una pena de entre 33 y 41 meses.

Pina fue el manejador de Daddy Yankee durante los últimos años de trayectoria en el género urbano y también se encargó de la carrera de su ahora esposa Natti Natasha.