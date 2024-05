Rubén Blades recibe doctorado en música de la Universidad de Princeton

El laureado artista panameño Rubén Blades recibió un doctorado en música de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, en reconocimiento a su destacada trayectoria y su aporte a la difusión de la cultura latina en el mundo.

Blades, conocido por su multifacética carrera como actor, activista social, compositor y músico, agradeció a las autoridades universitarias a través de una publicación en su perfil de la red social Instagram.

En su mensaje, Blades comentó que la distinción la recibía en nombre del pueblo de Panamá. "El día 28 de mayo, Panamá y yo recibimos un Doctorado en Música de manos del presidente de la Universidad de Princeton @princeton, luego de ser unánimemente seleccionado por varios departamentos de esa prestigiosa institución de enseñanza que deciden a quién se le confiere el honor de un doctorado", detalló.

Agregó: "La noche anterior, durante la cena de gala para los siete escogidos como Doctores en distintas ramas, expresé mi sorpresa y mi agradecimiento por la designación. No había tenido ninguna conexión con la Universidad de Princeton hasta este momento y por eso no imaginaba semejante distinción. Me alegré por Panamá y por cada uno de los miembros de nuestra comunidad artística, no importa la rama que sea. Como panameño, siempre siento que represento a todo mi país y, también, a todos los latinoamericanos. Cuando hablan bien de uno de nosotros, entonces hablan bien de todos nosotros".

Aporte de los inmigrantes a EEUU

Durante la ceremonia de los galardonados, Blades manifestó: "En momentos en que voces afirman en Estados Unidos que inmigrantes como yo envenenamos la sangre de este país, es motivo de alguna satisfacción que instituciones de prestigio mundial como la Universidad de Princeton consideren valiosos nuestros aportes, no importa cuán modestos estos sean. Gracias al presidente de Princeton University, Christopher Eisgruber, y a todos los departamentos y miembros de Facultades que votaron a favor de mi distinción. ¡Me honra formar parte de tan distinguido centro de estudios!".

El reconocimiento de Princeton a Rubén Blades resalta su influencia y contribuciones significativas a la música y la cultura latina, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Blades ha sido un pilar en la promoción de la identidad latina a través de sus composiciones, actuaciones y activismo social, creando un legado perdurable que inspira a las nuevas generaciones.

El intérprete de "Maestra vida", entre otros éxitos concluyó su mensaje con un saludo a sus seguidores: "Un abrazo a todos los que nos leen. Esperamos sus comentarios para ayudarnos a tener una mejor perspectiva y sus correcciones, de ser estas necesarias", dijo el artista.

El doctorado honoris causa en música otorgado por Princeton no solo es un reconocimiento personal para Rubén Blades, sino también un homenaje a la rica herencia cultural de Panamá y la contribución de la comunidad latina a nivel global.

Galardonados Entre los galardonados por la Universidad de Princeton se encuentran Lamar Alexander, exgobernador de Tennessee y senador de Estados Unidos, quien recibió un doctorado en Leyes; la Dra. Paula A. Johnson, presidenta de Wellesley College y médica científica, también resultó galardonada con un doctorado en Leyes; Randall Kennedy, profesor de Derecho en Harvard, fue distinguido con un doctorado en Leyes; Mark A. Milley, general retirado y ex presidente del Estado Mayor Conjunto, fue honrado con un doctorado en Leyes; Joyce Carol Oates, reconocida autora y profesora emérita de Princeton, recibió un doctorado en Letras Humanitarias. Terrence J. Sejnowski, pionero en neurociencia computacional, fue distinguido con un doctorado en Ciencias.