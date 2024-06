Santiagueros en concierto de Manny Cruz demuestran que son dominicanos de corazón

Los santiagueros demostraron este sábado que son dominicanos de corazón al llenar a toda capacidad el Gran Arena del Cibao, escenario escogido por el merenguero Manny Cruz para cerrar su gira "Dominicano de Corazón".

Los cibaeños bailaron, cantaron y se mantuvieron de pie durante las dos horas de puro merengue que ofreció el artista, en un show producido por él mismo junto a su equipo de Focus Entertainment.

La fiesta inició a las 9:30 de la noche cuando Manny apareció al ritmo de "Hombre divertido", su sencillo más reciente.

"Buenas noches, Santiago. Estoy muy nervioso; siempre me pongo nervioso antes de cada presentación, pero esta noche ha sido apoteósica (...) Todos estos meses de preparativos fueron para que esta noche fuera memorable no solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Esto para mí es un sueño que he vivido durante estos últimos años, y cerrar con broche de oro 'Dominicano de Corazón' en la Ciudad Corazón, me rebosa el corazón. Espero que lo disfruten", expresó tras interpretar "Sabes enamorarme" y "Estoy completo".

De inmediato, sorprendió con la primera invitada de la noche, Milly Quezada, con quien festejó el Soberano a la Mejor Colaboración del Año 2024 con "Llegaste".

La "Reina del Merengue" expresó que para ella representa más que un honor vivir el "exitazo de concierto en la Arena" y participar con Manny Cruz del apoyo de su gente cibaeña.

Colorido, bailes, efectos especiales, dominicanidad, tres cambios de vestuario, muestras de amor familiar, agradecimientos y, sobre todo, mucha música y emociones fue lo que se vivió en este concierto en el que Manny Cruz estuvo acompañado de su majestuosa orquesta, liderada por el maestro Antonio González. El cuerpo de bailarinas estuvo dirigido por Marcos Taveras.

Así, poco a poco, el merenguero fue entregando lo mejor de su repertorio a un público eufórico que lo recibió con los brazos abiertos cuando decidió bajar del escenario y confundirse entre la multitud mientras interpretaba "No me lo creo".

Sus invitados

Por su gran aporte al merengue y el inagotable amor que ha demostrado por su patria, Manny Cruz contó con el apoyo de artistas de lujo. Además de Milly Quezada, también se presentaron Fernando Villalona, Miriam Cruz, El Prodigio y Urbanda.

"Estoy aquí porque te lo mereces, porque te apoyo y porque significas mucho para nosotros los merengueros y para la juventud" Miriam Cruz Merenguera “

Por su parte, Manny Cruz reveló que está viviendo un sueño y que todo lo que está pasando en su carrera se lo debe al Señor: "Sin Él, nada de esto sería posible. Agradecido enormemente por todo el público del Cibao por una noche que jamás olvidaré".

La bailarina y esposa del merenguero, Yeri Peguero, lo acompañó en el tema "Bailando contigo", y tras finalizarlo, se fundieron en un romántico beso, ovacionado por el público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/02/manny-stgo3.jpg El merenguero fue entregando lo mejor de su repertorio a un público eufórico que lo recibió con los brazos abiertos. (SUMINISTRADA)

Homenaje a Juan Luis Guerra

El Prodigio formó parte de un homenaje a Juan Luis Guerra, en el que Manny Cruz cantó sus grandes éxitos como "Guavaberry", "A pedir su mano", "La bilirrubina", "Visa para un sueño" y "El farolito".

Nóveles merengueros

En "Dominicano de Corazón", Manny Cruz quiso que el concierto sirviera como plataforma para nóveles merengueros, así que invitó como teloneros a Los Homeboys, Jameson Ramírez y Jerek Music, quienes presentaron sus propuestas y fueron bien acogidos por el público.