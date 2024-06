Luis Fonsi queda con el rostro irreconocible tras fuerte reacción alérgica a una inyección

Luis Fonsi, quien en noviembre se presentará en concierto en República Dominicana, acaba de sacar su nuevo disco, motivo por el que acudió al popular programa de televisión español "El Hormiguero", para promocionar este nuevo proyecto musical.

Y no solo ha hablado extensamente sobre su nuevo trabajo, sino que no ha dudado en explicar varias anécdotas de su vida. Y si hay algunas que han llamado la atención han sido los diversos accidentes que ha sufrido a lo largo de los años.

Según medios españoles, en el programa Fonsi recordó el día que estaba en el hospital para recibir las curas, tras un incidente durante un concierto, donde terminó con el brazo con quemaduras por pirotecnias, sufrió graves secuelas por las diversas alergias que sufría a algunos componentes de la aspirina, que le fue inyectada.

Tal y como relata, si bien los médicos estaban muy seguros de que no iba a ocurrir nada con lo que le estaban inyectando para que no sufriese los dolores del brazo, se equivocaron y la reacción no tardó en salir. A las pocas horas, su cara empezó a hincharse de manera descontrolada, dejándolo totalmente irreconocible.

"¿Habéis visto la película Shrek? Pues fue algo así", aseguró. "Entro a este mini hospital y tengo el brazo quemado, la cara completamente desfigurada y el público me siguió porque sabía que había algo raro. Yo iba con una capucha por la vergüenza. Entro, el doctor me mira la cara, el brazo, estaba hecho... El peor día de mi vida", añadió.

Y, como no podía ser de otra forma, Pablo Motos quiso indagar más y ver si tenía alguna fotografía que corroborase lo que estaba contando. "Sería poco elegante que no la enseñaras", dijo Motos. Tras mucho pensárselo, Luis Fonsi cogió su móvil y enseñó la reacción alérgica a todos los espectadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/12/luis-fonsi.jpg Así quedó el rostro del cantante Luis Fonsi. (FUENTE EXTERNA)

El presentador de El Hormiguero no pudo evitar romperse a carcajadas al ver la imagen. "Es increíble, es otra persona diferente", continuó una de las hormigas del programa. Una fotografía que ha generado numerosos comentarios en redes sociales.