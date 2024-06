Myriam Hernández: "Para mí es importante escoger las canciones, pensando en el público"

¿Cuál ha sido la clave de la conexión de la cantante chilena Myriam Hernández y su público latinoamericano que la ha mantenido vigente en el gusto popular por más de 35 años, a pesar de los cambios de la industria musical?

Ni ella lo sabe a ciencia cierta, pero sí tiene varias hipótesis: su compromiso con su carrera; el respeto que tiene por su público y cómo sus canciones pueden conectar con las vivencias de la gente, sus historias, amores y desamores.

La destacada artista chilena, reconocida recientemente con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, regresa a República Dominicana con su tour "Invencible", un concierto que combina sus clásicos de la música romántica con las canciones de su nuevo álbum "Tauro".

La artista se presentará el próximo sábado 15 de junio en el Teatro Nacional Eduardo Brito, razón por la que ofreció una entrevista para Diario Libre y, donde, además, habló sobre aspectos importantes de su exitosa carrera musical y algunos detalles de su vida personal.

—Regresas a República Dominicana con un espectáculo renovado, ¿cómo te sientes con este reencuentro con tu público local?

Para mí siempre es grato poder viajar a la República Dominicana y, ahora con un gran motivo: mi presentación este 21 de junio en el Teatro Nacional con mi tour invencible. República Dominicana es un país que siempre me ha manifestado su cariño cada vez que voy.

Es parte de la gira que voy a realizar por América Latina, por Estados Unidos, por Europa y, obviamente me hace mucha ilusión viajar a República Dominicana presentando mi nuevo tour que va a ser un recorrido por canciones clásicas que la gente ha hecho éxitos, entre los que no pueden faltar: Huele a peligro, Se me fue, Te pareces tanto a él, Herida, El hombre que yo amo, pero incorporando las canciones nuevas de mi álbum Tauro, donde está la canción "Invencible" que lleva el título de la gira; así como Nos lo hemos dicho todo, Pa´ ti y pa´ mí, Los cinco sentido, entre otros, que han tenido una gran recepción por parte del público, lo que me tiene muy feliz y muy expectante de poder presentarme a los dominicanos.

—"Invencible", poderosa palabra con la que nombras una de las canciones de tu nuevo disco y tu reciente tour, tiene un significado especial para ti, cuéntanos un poco al respecto.

Así es, es una palabra que da nombre a una canción con una poderosa letra que habla de lo invencible que uno tiene que volverse en determinadas circunstancias; hay momentos difíciles que por procesos de la vida a nivel personal o de gente cercana que por enfermedades se ven vulnerables y, que cuando ven que ya no pueden más, viene una fuerza interior que te obliga a levantarte, a ser invencible, a creer en ti nuevamente y seguir. Entonces, que mejor manera de nombrar esta gira.

—¿Has tenido que asumir este mensaje para ti misma después de un momento de vulnerabilidad como el que describes?

Sí, sin duda, obviamente uno sufre como cualquier persona; hace un par de años que no venía pasándola bien y nació esta canción que de alguna manera uno descubre que tiene una fuerza interior inagotable que te vuelves invencible y quise dar ese mensaje a través de este tema musical a muchas personas que la están pasando mal y, ha sido algo realmente maravilloso el poder recibir comentarios del público a través de Instagram u otras plataformas donde agradecen el mensaje de esta canción.

—¿Cómo has logrado reinventarte sin perder tu esencia romántica?

Sin duda, yo creo que la esencia no se cambia, no debería cambiarse, en mi caso, yo siento que la esencia de un ser humano debe permanecer siempre. Ahora, esto es como la vida que hay que ir evolucionando y acostumbrarte a la evolución natural que tiene el ciclo de la vida e ir adaptándote. Para mí ha sido fácil, poder dar el paso y hacer otras cosas, aprovechando sus bondades como en el caso de las nuevas plataformas, las redes sociales, de las que me mantengo pendiente y me permiten un contacto más cercano con el público. Me gusta adaptarme a los nuevos tiempos. Eso me ha dado un mayor rango de conexión como artista con el público.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/11/promo-oficial-02---myriam-hernandez-2023.jpg

"La música es parte de mí, es una forma en la que una, como artista, puede, incluso hacer catarsis" Myriam Hernández Cantante “

—¿Qué rol desempeña la música en tu vida?

La música es parte de mí, es una forma en la que una como artista puede, incluso, hacer catarsis, cuando estás en un escenario cuando has tenido un día no tan bueno. A veces, como seres humanos, pasamos por momentos difíciles e igual tenemos que subirnos al escenario y, entregar mensajes de amor, positivos o no tanto, como de desamor e impregnarte de esa energía y esa emoción que tienes que darle al público es una manera también de hacer catarsis, de interpretar. A mí me fluye naturalmente, me encanta la música; es para mí como el agua que necesito para vivir y me gusta que por medio a ella conecte de una forma tan linda con el público.

—¿A qué atribuyes que tus canciones conecten tan bien con el público?

Es importante saber escoger las canciones, pensando siempre en el público, que sean fáciles de digerir, que sean de la vida real; a través de mis canciones tengo la mejor manera de conectar con el público.

—¿Cómo evalúas tu carrera de más 35 años?

Creo que ha sido una carrera muy emocionante, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero de muchas recompensas también, de sentir el cariño del público, así como los reconocimientos que he recibido, y que se lo entreguen en vida es muy valioso, porque lo puedes disfrutar, lo puedes compartir. Agradezco infinitamente a Dios por hacerme vivir de esta maravillosa carrera.

—Y ser profeta en tu tierra, ¿qué significa?

Es maravilloso, me siento querida y valorada, eso es emocionante, estoy agradecida del cariño.

—Y ser profeta en tu tierra, ¿qué significa?

Es maravilloso sentirse querida en su patria, me siento querida y valorada, eso es emocionante, estoy agradecida del cariño de mi país y de todo el mundo y lugares a los que voy y me tratan con un cariño tremendo, solo le agradezco a Dios y al público.

—De poder elegir, ¿volverías a dedicarte a la música?

Sin duda, imagínate que desde que tenía, apenas cuatro años, ya sabía que quería ser cantante, así que, creo que, si volviera a nacer, obviamente me decidiría por lo mismo.

Finalmente, ¿qué puede esperar el público dominicano que se dé cita este próximo sábado en tu concierto?

Un concierto completo, donde por supuesto, que he querido recopilar todas las canciones clásicas que la gente espera escuchar de mí, y por supuesto las canciones nuevas, espero que el público asista para que vivamos una noche maravillosa juntos de diversión, de amor, de cariño y no cabe duda que vamos a tener una noche muy especial. Yo me muero de ganas ya de que llegue el sábado 15 de junio para presentarme en el Teatro Nacional con mi espectáculo "Invencible", pero obviamente para que vivamos una noche intensa, maravillosa y romántica.