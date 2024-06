Sean "Diddy" Combs devuelve llave de NY tras revelación de video sobre agresión a cantante Cassie

Sean "Diddy" Combs ha devuelto su llave de la ciudad de Nueva York tras la petición del alcalde Eric Adams en respuesta a la publicación de un video en que se observa al magnate de la música agrediendo a la cantante de rhythm and blues Cassie, informaron el sábado fuentes oficiales.

La alcaldía de Nueva York indicó que Combs devolvió la llave después que Adams enviara cartas a las oficinas del músico en Nueva York y California el 4 de junio rescindiendo la llave y pidiendo que fuera devuelta al Ayuntamiento de la ciudad. Las autoridades municipales recibieron la llave el 10 de junio.

En su carta, Adams escribió que estaba "profundamente perturbado" por el ataque, y añadió: "Condeno enérgicamente estas acciones y me solidarizo con todos los sobrevivientes de violencia doméstica y de género."

La carrera de Combs se ha visto descarrilada por numerosas acusaciones de abuso sexual, así como por una investigación de la policía federal sobre tráfico sexual que condujo a redadas en las mansiones de Combs en Los Ángeles y Miami.

El video

En mayo, CNN difundió un video de seguridad en que se veía a Combs agrediendo a Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. Combs ha dicho que está "verdaderamente arrepentido" de haber agredido a Cassie y calificó sus acciones de "inexcusables". Cassie, cuyo nombre legal es Cassandra Ventura, demandó a Combs el año pasado, desatando una ola de mayor escrutinio sobre Combs. El caso se resolvió un día después de su presentación.

Adams concedió la llave a Combs en una ceremonia el año pasado que coincidió con el lanzamiento de un nuevo álbum.

La Universidad Howard anuló este mes un título honorífico concedido a Combs y puso fin a un programa de becas en su nombre tras la publicación del video de la agresión a Cassie.

Combs, fundador de Bad Boy Records, es uno de los productores y ejecutivos de hip hop más influyentes de las últimas tres décadas y ha convertido el éxito musical en un imperio empresarial.

The Associated Press no ha recibido una respuesta a un correo electrónico enviado a una persona que aparece en línea como representante de Combs.