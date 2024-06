Karol G estrena merengue y declara su amor a República Dominicana: "Es un país al que le debo mucho"

La cantante colombiana Karol G siempre ha hecho público su amor por República Dominicana, su música, su cultura y su gente. Esto quedó evidenciado en su reciente tema "Si antes te hubiera conocido", una canción a ritmo de merengue, cuyo video fue rodado en República Dominicana.

"Ayer Canté un pedacito de mi nueva canción Si Antes Te hubiera Conocido, aquí en Londres y no sé qué me encantó más, si la energía de la gente, si poder bailarla por fin públicamente después de estarla bailando solo con mis amigos, o si la bandera de República Dominicana que se ve en el fondo", inicia la colombiana.

Y añade: "RD es un país al que le debo mucho… parte de mañana Será Bonito lo trabajé allá, cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy".

"Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí… Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el corazón y me inspira todo el tiempo".

Más

"Hoy sale esta canción, hoy sale el video que también grabé allá y que representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad Latina por el mundo entero… alegre, feliz, guapachoza, contagiosa!!! No puedo esperar a que se la bailen también, hoy", señala.