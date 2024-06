Orquesta El Sistema Punta Cana encanta con presentación en Caribbean Lake Park

Un total de 123 jóvenes talentos de la orquesta sinfónica juvenil El Sistema Punta Cana encantaron en Caribbean Lake Park Punta Cana con un concierto emocionante en la comunidad de Bávaro-Punta Cana.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de Caribbean Lake Park, ubicado en el corazón de Downtown Punta Cana, donde la música llenó el aire y los corazones de los asistentes.

El recital comenzó con el Coro Infantil y Juvenil de Punta Cana, que interpretó "Que canten los niños", "Vois Sur Ton Chemin" y estrenó una nueva pieza muy animada, "El Periquito".

Esta presentación estuvo acompañada por el director coral Manuel Marcano en el cuatro, la maestra Kalani Paredes en el contrabajo, Carlos González en la tambora dominicana y en el piano, el talentoso Andrés Zuluaga.

Acto seguido, se estrenó un nuevo programa con el Coro Sinfónico de Punta Cana, integrado por cantantes adultos de la zona, padres y algunos de los jóvenes más destacados del Sistema Punta Cana, como la joven y prometedora voz de Jocabel Santos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/21/3a01c56f-3aa4-4ba5-9cf7-570229e49040.jpg

Interpretaron "Pregúntale a ese Mar", "Cuando te Beso", "Boga Boga", y asombraron con la interpretación conjunta de "We Are the World" por ambos coros, indica una nota de prensa.

Esta iniciativa ofrece una oportunidad para que padres apasionados por el canto y estudiantes avanzados continúen desarrollando su talento.

El concierto también contó con la virtuosa participación del Quinteto de Maestros, que interpretó la "Pequeña Serenata Nocturna" de Mozart.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/21/7d4f434c-517b-4326-9fc8-64d6f41d0e5f.jpg Los jóvenes músicos oscilan entre 7 a 16 años. https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/21/1dfe1c84-f9ca-4f81-9532-a198770e1744.jpg

El quinteto estuvo compuesto por Eglys Aguilar y el maestro Omar Suniaga en el violín, el maestro Efraín Lara en la viola, la maestra Kalani Paredes en el contrabajo, y el joven recién egresado del Conservatorio de Santo Domingo, Alejandro Bolívar, en el violoncello.

También se presentó la Camerata Punta Cana, esta vez en un side-by-side con grandes maestros como Efraín Lara en el violín, Santiago Garmendia en la viola, y los jóvenes y prometedores talentos Alejandro Bolívar en el violoncello y Andrés Zuluaga en el clavicémbalo.

El evento culminó con una presentación de la orquesta que interpretó "Mi primera obra" del maestro Omar Suniaga, el "Trepak" de Tchaikovski y "Merengue in D" también del maestro Suniaga.

Después de una ovación, la orquesta ofreció un encore con el "Merengue del Primero", una pieza que no puede faltar en ningún concierto y que mejora con cada presentación.

Los organizadores del evento y los patrocinadores locales expresaron su satisfacción y compromiso continuo con el apoyo a la educación y las artes.

"Eventos como este son fundamentales no solo para el desarrollo cultural de nuestra comunidad, sino también para inspirar a la próxima generación de músicos en la República Dominicana", comentó un portavoz del evento.

El Sistema Punta Cana sigue siendo un pilar de motivación y creatividad, evidenciando cómo la música puede transformar y unir comunidades de manera profunda y significativa.