Gira conjunta de Café Tacvba y Caifanes

Hace casi cuatro décadas un joven Enrique 'Quique' Rangel acudió a uno de los pocos lugares de la Ciudad de México donde se tocaba rock en vivo para ver a nuevas bandas, como la que él mismo estaba por formar, Café Tacvba.

El local se llamaba Tutti Frutti, en él cabían unas 200 personas, y una de las novedades que encontró ahí se llamaba Caifanes, era 1987.

"Yo vi a Caifanes en el 87, a finales, antes de que sacaran disco", dijo. "Me acuerdo de esa época me gustaba una que se llama ´La bestia humana´, que es una canción de su primer disco.

Por supuesto ´Mátenme porque me muero´, también del primer disco, me encantan, me volaron la cabeza al oírlas (en vivo) y luego oírlas en disco, y luego verlos crecer, es muy importante".

Integrantes

Eventualmente, Café Tacvba, que completan Rubén Albarrán, Emmanuel 'Meme' del Real y el hermano de Quique, Joselo Rangel, también se presentó en el Tutti Frutti en sus primeras tocadas.

Ahora se encuentran en una gira en conjunto con Caifanes por Estados Unidos y Canadá. Tras exitosas presentaciones en ciudades como Los Angeles, Las Vegas, Denver, Albuquerque y El Paso, continuarán con fechas en Dallas, Nueva York, Toronto, Chicago e Indianápolis.

En los conciertos de la gira, cada grupo toca aproximadamente una hora y algunos de sus músicos, como Del Real y Diego Herrera de Caifanes, han intercambiado banda para interpretar algunos temas.

"A mí me encanta esta idea de hacer giras de grupos", dijo Rangel. "Con Zoé hicimos una gira hace algunos años. Se potencia la convocatoria, la expectativa. Hace algo más especial".

El más reciente lanzamiento de Café Tacvba es "La bas(e)", una canción con una letra inspirada en juegos infantiles con la que rinden homenaje al público que los sigue en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/22/url-113.jpg

"Varias de las frases que tomó Joselo para hacer la canción, para escribirla son frases que Rubén utiliza para celebrar este entusiasmo que la gente pone cuando estamos en las tocadas de allá", dijo Rangel. "La gente que vive allá, que se fue, que ha tenido familia y ha ido a trabajar, allá encuentra en nuestros conciertos ... se convierte en una celebración de identidad".

Rangel adelantó que "La bas(e)" formará parte de un grupo de canciones que irán lanzando en los próximos meses.

"No sabemos si se convertirá en un disco, supongo que en algún momento lo recopilaremos", señaló.

Recientemente, Draco Rosa incluyó una versión del éxito "Eres" de Café Tacvba en su álbum "Reflejos de lo eterno". Rangel dio bienvenida a esta versión.

"Así como nosotros en el disco ´Avalancha de éxitos´ agarramos canciones de otros y las hicimos nuestras, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera con lo nuestro, nos guste o no nos guste", dijo. "Creo que se enriquece nuestra música con la interpretación de otras personas y, si no, de todas formas ya es un halago que quieran interpretar nuestras canciones".

Rangel también se toma tiempo de seguir escuchando nuevos artistas, estuvo como invitado en el primer concierto de Bu Cuarón, la hija del cineasta Alfonso Cuarón, en México.

"Alfonso Cuarón invitó a varios amigos suyos a ver el estreno de Bu en el Festival Emblema", señaló Rangel. "Yo ya tenía alguna referencia de lo que había hecho, hizo una canción para un disco tributo de (la película) ´Roma´ y había oído otras dos canciones ... Creo que hay talento, creo que hay una búsqueda para encontrar su voz, pero creo que hay una entrega y un manejo del escenario, que yo no podía creer que es la segunda vez que se presenta profesionalmente".

A principios de año, Rangel colaboró con una canción para la ópera prima de Osvaldo Benavides "Noche de bodas", en la que, además de dirigir, el actor coestelariza con Ludwika Paleta.

"Me gustaría trabajar para alguna serie o alguna película haciendo algo más de score ( música original)", dijo Rangel sobre su gusto por los medios audiovisuales. "Inquietud de seguir haciendo música por otros lados sí hay".

