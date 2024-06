Taylor Swift inicia gira británica que fue disfrutada por el príncipe William y sus hijos

La cantante estadounidense Taylor Swift llevó su Eras Tour al estadio Wembley de Londres el viernes, un show que fue disfrutado por miles de asistentes, incluyendo personalidades de la talla del mismísimo príncipe de Gales y dos de sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, quienes fueron vistos cantando algunas de las canciones de Taylor como cualquier 'fan'.

El concierto coincidió con el cumpleaños 42 del príncipe William, quien se reunió junto a sus hijos con Taylor Swift y su novio, la estrella de la NFL Travis Kelce después del show.

La artista compartió un selfie con ellos en las redes sociales. "¡Feliz cumpleaños M8! Los espectáculos de Londres han tenido un comienzo espléndido @princeandprincessofwales", escribió.

El Príncipe William solo puso de excusa a sus hijos para ir al Eras Tour, pero en realidad she's just a girl que quería ir a bailar shake it off pic.twitter.com/pEGsG3duGA — Swiftie Mexicana (@LaTayMexicana) June 22, 2024

Reporta la agencia AP que mientras Swift lleva su exitosa gira Eras Tour al estadio londinense de Wembley este fin de semana, algunos "swifties" se preguntan si están presenciando el comienzo de una larga despedida.

Londres no está preparada para verla marchar. El área alrededor de Wembley fue objeto de algunos cambios para los espectáculos de ella: los fans posaban frente a un mural gigante de la cantante y a algunas escaleras se les puso el nombre de "Swiftie Steps", entre otros homenajes.

Swift anunció que 88.446 personas asistieron al espectáculo del viernes en la que ella llamó "la ciudad más emocionante del mundo".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/23/taylor-swift-londres-ap.jpg Taylor Swift canta en el estadio de Wembley, parte de su gira Eras Tour, el viernes 21 de junio de 2024 en Londres. (SCOTT A GARFITT/INVISION/AP)

Swift hizo un guiño a su vida londinense durante una de sus dos canciones acústicas en solitario: un popurrí al piano que comenzó con la londinense "The Black Dog" y continuó con "Come Back, Be Here" y "Maroon".

Además de los conciertos de este fin de semana, Swift volverá a Wembley para otros cinco en agosto y con ello cerrará la etapa europea de la gira.