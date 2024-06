Draco Rosa comparte su sentimiento de gratitud en “Reflejos de lo eterno”

Un profundo sentimiento de gratitud por canciones que han acompañado a Draco Rosa “en las buenas y las malas” motivó al astro puertorriqueño a crear su más reciente álbum de covers de clásicas del rock en español “Reflejos de lo eterno”.

“Creo que para el compositor es importante, es el legado y la celebración de una buena canción, una buena canción la pueden grabar 10, 15, 20 artistas y durar una vida, hay tantos géneros, hay mil maneras de hacerlo”, dijo en entrevista por videollamada desde Puerto Rico.

Draco Rosa creció escuchando rock y soul, y mencionó a Aretha Franklin, los Rolling Stones o Jimi Hendrix como creadores de grandes covers.

Para su álbum hizo una selección previa de 60 temas que deseaba grabar, de los cuales quedaron ocho. Experimentó evitando usar demasiado la guitarra eléctrica para acercarse más al drum and bass al que agregó teclados retro.

“Me encanta poder poner tanta buena música”, dijo. “Ojalá que pueda grabar las casi 60 piezas en lo que me queda de vida”.

Una de sus favoritas es “Eres” de los mexicanos Café Tacvba.

“Ese tema para mí es una experiencia religiosa. Para mí siempre fue una cosa muy espiritual el tema”, dijo.

El álbum también tiene “Kumbala” de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio y “La Negra Tomasa” de Caifanes, que a su vez es una versión de la canción original del autor cubano Guillermo Rodríguez Fiffe.

Los “Reflejos de lo eterno” también remiten a grandes músicos que ya no están con nosotros como Pau Donés de Jarabe de Palo, de quien incluyó “La Flaca” o Gustavo Cerati de Soda Stereo, a quien recuerda con “En remolinos”.

“A veces he pensado que no hice los esfuerzos necesarios para conectar con mucha gente, perdí la oportunidad de conocer, compartir, no por falta de invitación”, dijo Draco Rosa al preguntarle sobre su relación con estos músicos. “Simplemente porque en aquel entonces no era muy social y nunca quise molestar … No ha sido mi fuerte, no, pero detrás el amor está y creo que es una manera para mí de celebrarlo”.

El álbum lo completan “Me gustas tú” de Manu Chao, “Padre nuestro” de los Fabulosos Cadillacs y “Sin documentos” de Los Rodríguez, esta última fue una canción para la que tomó un rumbo diferente al retirar la batería tras un momento de introspección en la montaña. El resultado general del álbum tiene un sonido psicodélico que remite a la década de 1960.

“Yo siempre he dicho ‘la música no es para entenderla, es para sentirla’”, dijo. “Puedes decir que es psicodelia, y te entiendo, pero en mi mente no hay nada de psicodelia, es un flow natural. Creo que hay una autenticidad dentro de un momento, se hace todo en vivo, fluye de esa manera. La psicodelia es lindo porque hay una liberación dentro de esa fragancia”.

Desde sus comienzos en Menudo en la década de 1980, Draco Rosa cumple en 2024 cuatro décadas de trayectoria en las que ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy y un Grammy. “Eso es para un libro”, dijo sobre todo el camino recorrido.

El aniversario lo encuentra en el estudio grabando canciones inéditas, con su finca cafetalera en Puerto Rico, ansioso por presentarse en vivo tras la pandemia y en un momento de grandes cambios.

“Me divorcié, y lo menciono porque hay un renacer personal y un deseo enorme en esta fase de mi vida de grabar más”, señaló.

“Qué emocionante saber que hay un renacer y estar ahí, aunque sea al final de la cola de eso, me encanta, siento ese renacer que no es mío, sino de todo el mundo, siento que con todo el caos que está pasando creo que hay un movimiento bonito, musicalmente hablando, creo que surge algo se cocina algo bien lindo porque hemos tenido unos años raros”.