Día Internacional de Los Beatles: la famosa agrupación que se ganó el corazón de millones

Cada 10 de julio se celebra el Día Internacional de los Beatles, a fin de reconocer la influencia y el legado musical de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que han dejado una huella imborrable en la historia de la música y la cultura pop.

En este sentido, esta efeméride surge en conmemoración del regreso triunfal de la banda a Liverpool en 1964 tras su exitosa gira por Estados Unidos.

Otra fecha significativa es el 16 de enero, reconocido por la UNESCO como el Día Mundial de los Beatles, en honor a la apertura del club The Cavern en Liverpool en 1957, donde la banda comenzó su carrera.

Entre sus canciones más icónicas figuran: Let it be, Here comes the sun, Hey Jude, Yesterday, Help, All you need is love, Yellow Submarine.

Un grupo icónico

Los Beatles fue el grupo británico de música rock y pop, el más admirado y popular de la década de 1960, y uno de los más destacados de la historia moderna. Este grupo de músicos rockero ejercía hegemonía en la década siguiente con estilos que llevaría la música pop a todos los públicos.

Esta agrupación, que surgió en Inglaterra, logró gran popularidad y momento histórico de enorme turbulencia. La década de los 60 fue conocida como uno de los momentos más delicados en cuestión al tema de la guerra y la paz.

