Heat Latin Music Awards, una vitrina para dar a conocer el talento de artistas emergentes

Desde que irrumpieron en la industria musical, hace ya una década, los Premios Heat Latin Music Awards se han convertido en una gran plataforma para que noveles artistas presenten sus propuestas.

Por su alfombra y escenario han pasado artistas que hoy son grandes estrellas. Karol G y Sebastián Yatra, son dos ellos.

Los premios están confeccionados para que los artistas que quieran trascender encuentren los aliados perfectos: prensa de toda América Latina, productores musicales de renombre e influencers con los que pueden colaborar. Diario Libre habló con varios de ellos y trae algunas de las historias más interesantes.

Paulina B

La colombiana originaria de Medellín es la primera artista firmada por el sello del exponente urbano Maluma. Una chica con gran talento que busca trascender musicalmente.

"Esa confianza depositada por Maluma me motiva a seguir trabajando en la música, como decimos en Medellín camellando, porque las cosas no llegan solas. Es una ayuda gigante que un artista como él te esté guiando y dando consejos", aseguró a DL.

Sin embargo, está claro que todo depende de ella misma. "Todo depende de uno, de su disciplina, de su confianza y estamos en ese proceso", agregó.

Ella canta regional pop y fue con su canción "Sobrio" con la que llamó la atención de su compatriota. "Venimos pronto con nuestro EP de covers, con mi banda que está conformada en un 70 % por mujeres, creo mucho en el talento femenino", dijo y adelantó que también vienen colaboraciones.

Cielo Torres

A pesar de ser una de las cantantes de salsa más populares de Perú, Cielo Torres debutó el año pasado en el escenario de los Heat Latin Music Awards. Algo que la tiene muy emocionada, porque significa la internacionalización de su carrera de más de 20 años.

"Muy emocionada y feliz, con una nominación ya a los Premios Heat", expresó a este medio. Ella tiene claro que está no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y que todo espacio cuenta, de ahí que valore tanto este tipo de eventos.

"Creo que la pasión y el amor que yo tengo por la música hace que todo lo negativo lo convierta en algo bueno más adelante", añadió.

Ella nunca se imaginó que se dedicaría a la música, porque su familia quería que realizara una carrera universitaria, pero su amor por este arte fue mucho más fuerte.

"La música sana, a mí me funciona como un bálsamo, si me siento despechada sé que canción escuchar", expresó.

Erika Lane

Cantante y compositora dominicana que ya tiene un tiempo mostrando su talento. Ella sabe que en las constancia está la clave del éxito y por eso no para de lanzar canciones y presentarse en eventos como los Heat Latin Music Awards. Aquí habló para Diario Libre.

"Ahora he lanzado música electrónica con pop, saliendo de ese ritmo romántico con algo más comercial e internacional", contó.

Ella se dice amante de la música. "Poder cantarla e interpretarla para mí es un don maravilloso".

La artista, que tendrá a su cargo la apertura del "Latin Music Tour 2024" a celebrarse en el fin de semana largo del 15 al 17 de agosto próximo en el Centro de Convenciones del impresionante complejo turístico de la concurrida zona de Bávaro, Punta Cana, aseguró que los Heat Latin Music Awards son una gran plataforma para los artistas, por eso ha asistido a ellos en sus últimas cinco ediciones.

La nueva cepa: talentosos artistas de América Latina

En la edición del año 2023 de los Heat, fue presentado La Nueva Cepa by Master Chris, un proyecto artístico que nace de la necesidad de Master Chris ´El Científico´ y los Heat Latin Music Awards de buscar las nuevas promesas musicales, integrando todos los roles de la industria como lo son los compositores, los productores e intérpretes para visibilizar y fomentar su arte ante el mundo.

Durante un año, el puertorriqueño estuvo buscando talentos emergentes en países de América Latina y eligió a 12 para que formen parte del nuevo álbum.

La producción cuenta con la participación de las cantantes ecuatorianas Andreina Bravo con "Caducaste", un merengue mambo pegajoso y empoderador, y Mar Rendón, ecuatoriana, dueña de un talento indiscutible.

Famosa por su participación en exitosos formatos de búsqueda de talentos, tanto en su país como en México, donde fue una de las finalistas de La Academia. Ella lanzó "Si fuera yo".

"Si Fuera Yo" fusiona banda y rock para contar una emotiva historia de desamor", dijo sobre el tema.

Los dominicanos Kendar con "Hierba Buena", un merengue, el urbano Lowis Ye con "Cabecea"; Lion con "Olvidarte" y Scarlet, a quien ya hemos visto en los programas Dominicana´s Got Talent y The Voice Dominicana, con su tema "Dije que no", también forman parte del novedoso proyecto.

Alec Roman con "Triple S" (Perú, Pop Urbano), Arango con "Algo Contigo" (Colombia), y Jhon De La Torre con "Hoy Me Emborracho", también de Perú, son de los talentos seleccionados.

Otra Amy Gutiérrez se suma al prometedor proyecto "La Nueva Cepa" con su sencillo "Cuando me veo en tus ojos". Esta conmovedora canción de salsa ha sido compuesta y producida por el renombrado Master Chris.

Grupo cinco

Sin dudas, los más experimentados de este listado son los integrantes del Grupo Cinco, una tradición musical originaria de Perú que busca ampliar su rango de fanáticos en América Latina.

Se trata de una orquesta formada en 1973 que este año acudieron por primera vez a los Heat Latin Music Awards y, por eso su emoción al hablar con la prensa acreditada en el evento.

"Es la primera vez que tenemos una nominación a nivel internacional. Ya son 52 años de la orquesta formada por nuestro padre, por eso estamos disfrutando de este momento tan bonito", dijo a Diario Libre Crhistian Yaipén, su vocalista.

Hablaron de su colaboración con Eddy Herrera, que se mantuvo en el primer lugar de canciones de Perú por varias semanas. También colaboraron con Myke Bahía y Guaynaa y próximamente estrenarán otra con Fonseca.

"Escuchen nuestro merenguito con el maestro Eddy Herrera que en el año 2023 llamado Amor vuelve, cuyo vídeo fue el más visto en Perú".

"Buscamos que nos conozcan y escuchen nuestra propuesta", señaló.

Con estos artistas se demuestra que, cuando se tiene visión e ideas claras de a dónde se quiere llegar ni el ego ni el desencanto tienen entrada. "Todo escenario se aprovecha". Ahí está la clave.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/presentadores-heat-2024.jpg Los presentadores de los Premios Heat 2024.