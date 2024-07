La caótica presentación de Anuel AA en la Velada del Año 4; lo critican por su voz y él se justifica

ANUEL LE TIRA A IBAI Y A LA VELADA



"El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabron yo llegue 5 minutos tarde na más."



"No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz."



"ESA NO ES... pic.twitter.com/9BiOegjeWd