Atletas olímpicos comparten sus canciones favoritas para el calentamiento

¿Tienes curiosidad por saber qué canciones animan a los atletas olímpicos que competirán en París? The Associated Press te da una idea.

Algunos de los mejores deportistas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos han compartido sus pistas de calentamiento favoritas, revelando lo que los emociona antes de un juego, encuentro o partido crucial. Los resultados van desde The O´Jays hasta Red Hot Chili Peppers y Drake, abarcando géneros y épocas, todos los cuales se pueden encontrar en nuestra lista de reproducción de Spotify.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/ap24206733254857.jpg (AP)

RAI BENJAMIN, Estados Unidos

Antes de que Rai Benjamin pase corriendo por delante de la competencia, el velocista y vallista escucha a una gran cantidad de músicos para la mejor sesión de entusiasmo.

Benjamin, de 26 años, no tiene una canción en particular. Se trata más de escuchar a ciertos artistas como Drake y G Herbo, junto con bandas sonoras de películas como "Interstellar" ("Interestelar") y "The King" ("El rey").

"Me pone hasta aquí", dijo Benjamín, levantando las manos por encima de la cabeza. "Para cuando llega aquí, tengo que bajarlo y estar listo para hacer lo que estoy a punto de hacer".

Benjamin dijo que necesita una mezcla entre la música alegre y la relajante.

"Me emociono bastante cuando salgo con la energía de la multitud y veo a todos y quiero hacerlo bien", dijo. "Es bueno poner la mente en marcha y salir de tu cabeza... sólo para superar esas 10 barreras".

REBECCA MCGOWAN, Reino Unido

Durante los preparativos de Rebecca McGowan, la especialista en taekwondo tiene dos canciones antes de lanzar su patada. La originaria de Escocia vibra con "High Hopes" de Panic! At The Disco durante los calentamientos y camina al ritmo de "Can´t Stop" de los Red Hot Chili Peppers.

"De alguna manera me pone en marcha y en mi espacio mental para competir", dijo McGowan, de 24 años, sobre "High Hopes".

"No te rindas y sigue adelante", continuó. "Cuando las cosas se ponen difíciles, esa es la canción que escucho. ... Simplemente me lo pongo y me esfuerzo el resto de la sesión y hago lo que sea que esté haciendo".

En cuanto a "Can´t Stop", McGowan dijo: "Es un ritmo realmente bueno. Me emociona".

LOGAN EDRA, Estados Unidos

Logan Edra es de las nuevas atletas de breakdance, pero su base está en el hip-hop de la vieja escuela.

Edra, quien es de origen filipino, dijo que regularmente escucha "World´s Famous" de Malcolm McLaren de 1983.

"Sentí que me llevaba de vuelta a cuando comenzó el breaking", dijo Edra, conocida como B-Girl Logistx. Edra escuchó por primera vez "World´s Famous" en un viejo mixtape.

La atleta de 21 años dijo que la música tiene la capacidad de viajar en el tiempo.

"Estoy empezando a ver cómo la música nos une", dijo. "La música conecta a las generaciones. Cada vez que puedo escucharla y vibrarla, lo siento como un recuerdo o un homenaje a la gente de épocas pasadas".

BRADLY SINDEN, Reino Unido

Bradly Sinden siempre trata de dar una gran pelea, mostrando su fuerza en los combates de taekwondo después de salir al ritmo de "Stronger" de Kanye West.

"Es una canción de lucha, una canción que te anima", dijo sobre la canción del rapero con un sampleo de Daft Punk.

Sinden, de 25 años, quedó fascinado con la canción después de la escena de pelea final en la película de 2008 "Never Back Down" ("Rompiendo las reglas"), protagonizada por Sean Faris y Cam Gigandet.

"Desde esa película, siempre ha sido mi canción favorita", dijo Sinden, quien ganó una medalla de plata para Gran Bretaña en los Juegos de Tokio.

"Simplemente te pone en ese estado de ánimo. Ahora es como: ´Estoy listo para entrar allí y hacer mis cosas´", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/ap24206735236227.jpg (AP)

VERONICA FRALEY, Estados Unidos

Normalmente, la música de Fraley es afrobeat. Pero cuando la lanzadora de disco necesita callar el ruido exterior, pone música rap como "March Madness" de Future.

"Hay muchas cosas que no son seguras para el trabajo", dijo Fraley, de 24 años, con una sonrisa. "Sólo algo para hacer que la sangre bombee, hacer que la ira se vaya, para ser honesta".

Fraley dijo que la música la ayuda enormemente.

"Me pone en la zona", dijo. "Estoy de humor para ser una luchadora. Me ayuda a llegar con mi energía más fuerte".

FERNANDO DAYÁN JORGE, Equipo Olímpico de Refugiados

Cuando Fernando Dayán Jorge se sube a su canoa rojiblanca, el atleta olímpico convocado para dos juegos escucha una canción que coincide con su energía.

Cada vez que Jorge, de 25 años, practica o hace calentamientos, el piragüista pone "Legendary" de la banda de blues rock Welshly Arms.

"Me conecto con esta canción", dijo Jorge sobre el tema de 2016, que apareció en "Shades of Blue" de NBC y en la película de 2018 "Den of Thieves" ("El robo perfecto").

Jorge, quien como remero cubano ganó el oro en Tokio en los 1.000 metros de canoa de velocidad, competirá esta vez como refugiado. Se ha unido a un creciente número de atletas cubanos que han desertado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/ap24206743938534.jpg (AP)

MCKENZIE COAN, Estados Unidos

McKenzie Coan es una gran fan de Britney Spears, particularmente atraída por "Circus" y "Womanizer".

"Esas son mis dos canciones favoritas", dijo Coan, medallista de oro paralímpico en natación. Su carrera comenzó con la terapia acuática en 2001 después de que le diagnosticaran osteogénesis imperfecta, conocida como enfermedad de los huesos frágiles.

Coan, de 28 años, tiene una lista de reproducción de Spotify, que incluye a artistas como Spears y Rihanna.

"Algunas de esas canciones no las puedo escuchar a menos que me esté preparando para competir, porque me emociona mucho", dijo. "Ni siquiera puedo manejarlo. ... Escucho cosas con las que realmente puedo moverme".

RACHEL GLENN, Estados Unidos

Cuando se trata de música, Rachel Glenn se llama a sí misma la "chica del hype" definitiva. Antes de competir en salto de altura y 400 metros de vallas, trata de escuchar varias canciones optimistas como "Perfect Timing" de Y.G. con Mozzy y Blxst.

"Soy una gran persona de música", dijo Glenn, de 22 años, quien escucha a artistas como Snoop Dogg, Soulja Boy, Lil Vada y Tommy the Clown.

"Me gusta escuchar música dondequiera que vaya", dijo. "Escucho cuando hago mi tarea, cuando trato de irme a dormir. Es súper importante. El atletismo es algo mental. Si tu mentalidad es la correcta, entonces vas a competir bien".

JAYDIN BLACKWELL, Estados Unidos

Mientras Jaydin Blackwell calienta, el velocista paralímpico se centra más en oradores motivacionales que en canciones.

¿El discurso preferido de Blackwell? La inspiradora introducción a Madden NFL 13, que tiene al bicampeón del Super Bowl, Ray Lewis.

También escucha a David Goggins, un corredor de ultramaratón.

Cuando se le preguntó qué tipo de música le llama la atención: "Me gusta la música suave cuando caliento", dijo Blackwell, de 20 años, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral a los 6 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/ap24206742310904.jpg Future se presenta en el Festival de Música y Artes Bonnaroo, el 10 de junio de 2018, en Manchester, Tennessee. Foto Amy Harris (AP)

DANIEL ROBERTS, Estados Unidos

Daniel Roberts no es un bebé de los 80, pero su gusto musical deriva de melodías creadas casi dos décadas antes de que él naciera.

El vallista a menudo recurre a la vieja escuela R&B, seleccionando el clásico de 1979 "Use to Be My Girl" de The O´Jays.

"No escucho música que me entusiasme, sino música que disfruto", dijo Roberts, de 26 años. "Si me gusta mucho la música o la canción, me va a traer esa buena energía. Voy a bailar. Voy a moverme".

Roberts toca una amplia gama de música para ayudarlo a encontrar su ritmo definitivo de cara a una carrera.

"Tienes que ser capaz de entrar en ese ritmo", dijo.

CORDELL TINCH, Estados Unidos

Aunque Cordell Tinch casi nunca escucha música durante sus calentamientos, algunas canciones hacen que la cabeza del vallista se llene de entusiasmo.

"Hoy, fue ´God Did´. Esa fue la última canción que escuché antes de quitarme los auriculares", dijo Tinch sobre la canción de DJ Khaled, con Jay-Z, Rick Ross, Lil Wayne, John Legend y Fridayy.

"Fue esa canción hoy, pero podría ser diferente otro día", dijo.

Tinch, de 24 años, dijo que consume una dosis saludable de canciones de Broadway. "Yungen" de Rod Wave es otra de las favoritas.

SAMANTHA BOSCO, Estados Unidos

Durante el entrenamiento para los Juegos Paralímpicos, la ciclista Samantha Bosco suele apoyarse en dos canciones, la optimista "I Am Here" de Pink y la canción con aire gospel "Chant" del rapero Macklemore y la cantante australiana Tones and I.

"Esas son mis canciones", dijo Bosco, quien nació con un arco posteromedial de la tibia derecha y un pie calcáneo valgo que se corrigió cuando tenía cuatro años con la extirpación quirúrgica de una cuña de hueso. La primera vez que montó en bicicleta fue a los seis años, yendo y viniendo de la escuela con su padre.

___

Los periodistas de The Associated Press Pat Graham, Noreen Nasir, Daniel Kozin y Samuel Petrequin contribuyeron a este despacho.

___