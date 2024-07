Francina Herasme, una joven corporativa que se abre paso en la música

Francina Herasme es una joven profesional de la comunicación que se ha destacado en el mundo corporativo.

El talento por cantar lo descubrió desde niña y, a pesar de que cuando lo adolescente lo pensó como una carrera, los caminos la llevaron a la formación universitaria en la carrera de la Comunicación Social.

En este 2024 decidió dejar salir ese anhelo con el primer sencillo "Prayer", una balada en inglés donde demuestra que tiene una hermosa voz para diversos ritmos en especial el jazz y el soul.

Además, lanzó el corte "Somebody, Somewhere".

La letra y la música son de Francina Herasme con arreglos suyos y de Hedrich Báez y producción de Ariel Sánchez.

"Siempre fui muy musical"

En entrevista con Diario Libre, conocemos más de la artista.

"Yo desde pequeña he sido muy musical. Es algo que siempre estuvo conmigo. Cantaba en el colegio, en la iglesia. Desde jovencita estaba en clases de música aprendiendo instrumentos como sorfeo y guitarra", cuenta Herasme, quien se desempeña como coordinadora de Comunicaciones de Grupo Puntacana.

Confiesa que tenía contemplado estudiar música en el Conservatorio Nacional de Música.

Pero en ese momento sus padres no lo veían como algo en lo que podía dedicarse por completo.

Tiempo después decidió hacerlo como algo muy personal. "En los últimos años empecé a escribir canciones y me gustó mucho lo que estaba haciendo. Mis amigos de motivaron a sacarlas, algo así como '¿qué es lo peor que pasaría?'", abunda.

"Ahí me animé por fin a sacarlo todo", dice.

Francina tiene varias canciones grabadas y las está lanzando por sencillos. Un EP con cinco o seis canciones es la meta del año que viene.

¿Cómo ha sido la experiencia? "Hasta ahora ha sido un proceso de grabar, producir, cantar la música, pero no las he cantado en vivo, precisamente porque como material propio no tengo muchos".

No obstante, Francina ha demostrado su talento en algunos bares, karaokes y restaurantes a modo de "hobby", algo que le ha dado mucha confianza.

Una anécdota que recuerda fue en un restaurante donde se animó a cantar dos canciones dejando atrás los nervios: "Cuando me voltee la gente estaba prestándome atención y algunos dejaron de comer y para mi fue algo como -ay que extraño- y a la vez me sentí feliz. Yo siempre presto atención a los músicos cuando voy a restaurantes. Para mi fue un bonito gesto".

Sus compañeros de trabajo fueron de los primeros en motivarla luego de verla cantar y tocar. "Cuando sale la canción, me decían", comenta sonriente.

En 2021 recibió el reconocimiento de Comunicadora del Año de Grupo Puntacana.

Influencias

Francina Herasme canta en inglés y español y la razón es que ha estado muy influenciada por la música norteamericana apostando a la balada, aunque le gustan otros géneros.

Adele es una de las estrellas de la canción mundial que le inspira.

Las canciones que ha lanzado se escuchan mucho en Finlandia donde no conoce a nadie. A ella le da gusto que orgánicamente, sin publicidad ni nada, "Prayer" se está escuchando en diversos sitios.

Declara que a veces se ha puesto barreras, pero se mantiene firme en su sueño.

"Una muchas veces tiene el síndrome del impostor. Tu piensas que si este género es popular o no en RD, que si lo hago así o de otra manera, que si esto le va a gustar a la gente... Cuando vienes a ver tienes tantos filtros en tu cabeza que lo que sale no parece nada a quien eres tú".

Continúa: "En mi caso, yo necesitaba salir de mi bloqueo de escritor. Muchas de las letras y melodías me llegaban así tal cual. Y me dije: Voy a escribir las canciones tal cual vayan saliendo. Tengo canciones en inglés y español. Me arriesgué a pesar de que el género de la balada en mi país no es tan popular".

Ya luego de lanzarse a la aventura, esta joven corporativa comienza a dar sus pasos como cantautora.

"La música es algo que he querido hacer. Estoy fluyendo a ver que pasa", concluye.

Las canciones de Francina Herasme aparecen en las plataformas digitales como Youtube, Spotify y Apple Music.