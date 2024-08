Celine Dion y su conmovedor combate contra el Síndrome de la Persona Rígida

El Síndrome de la Persona Rígida (SPR) es una enfermedad rara, pero que se ha dado a conocer desde que la cantante Celine Dion declaró en 2022 que la padece.

Hace poco se anunció un tratamiento en fase de experimentación que da esperanzas para esta enfermedad neurológica autoinmune que provoca rigidez progresiva y fuertes espasmos musculares.

Después de cuatro años, Celine Dion pudo cantar de nuevo y fue durante la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un momento de emoción compartido por millones de personas.

Una verdadera proeza técnica también cuando se sabe que la cantante canadiense padece el síndrome de la persona rígida desde hace 17 años.

Un documental desgarrador

El documental I Am: Céline Dion (Soy Celine Dion) que difunde actualmente Amazon Prime Video, ha dado a conocer más sobre cómo la artista canadiense vive cada día con esta enfermedad rara, una enfermedad neurológica autoinmune que provoca rigidez progresiva y fuertes espasmos musculares.

En este documental, Céline Dion se confía sobre cómo esta enfermedad afecta a su cuerpo y también a sus cuerdas vocales.

"Soy Céline Dion" nos trae un detrás de escena puro y sincero de la lucha de esta superestrella icónica contra una enfermedad que le cambió la vida. Este documental inspirador repasa la música que la ha guiado durante su vida y muestra la resiliencia del espíritu humano.

La película contiene escenas impactantes de trauma médico de la intérprete de My heart will go on. E incluso se puede ver un momento donde la cantante sufre un ataque que le provoca mucho dolor.

Sobre Síndrome de la Persona Rígida

Para conocer más sobre esta enfermedad, conversamos con la doctora Mireya Fernández Fournier, neuróloga de la Unidad de Neuroinmunología del Hospital Universitario la Paz en Madrid y coordinadora del grupo de estudios de neuroinmunología de la Asociación Madrileña de Neurología.

