Ednita Nazario se confiesa sobre la permanencia en la música y opina sobre Venezuela

La reconocida artista puertorriqueña Ednita Nazario está en la que considera su "segunda casa", República Dominicana, para presentar su concierto "La Reina" este sábado 3 de agosto a las 8:30 de la noche en la Sala Principal del Teatro Nacional.

La estrella de la balada latinoamericana, que se destaca por las apasionadas interpretaciones y éxitos de amor y desamor, ostenta una carrera de más de 50 años dando sus primeros pasos en la década de los 60 siendo apenas una niña.

En una rueda de prensa realizada este jueves en el Bar del Teatro Nacional, Ednita reflexionó sobre su camino en el arte y la clave de la permanencia más allá de su hermosa voz que la ha caracterizado.

"Me esfuerzo por dar lo mejor de mí. Me siento profundamente agradecida de tener una vida larga en la música porque sé que esa es la excepción y no la regla. La regla es que estas son carreras relativamente cortas, que tienen un principio y un fin y yo he dedicado mi vida entera, que era lo que soñaba desde chiquita", comenta la artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/01/ednita-nazario-rueda-de-prensa-4.jpg La artista habló de todo un poco con la prensa dominicana.

Confiesa con agradecimiento: "Yo decía -no quiero ser famosa un ratito, yo quiero cantar toda mi vida-. Papá Dios me ha dado la oprotunidad de eso a través del público. Sin el público nada de eso sería posible".

Por eso Edna María Nazario Figueroa, nombre de pila de Ednita Nazario, adelanta que lo dará todo en el concierto "La Reina", donde no faltarán los hits "Quiero que me hagas el amor" y "Como antes".

Claves de la permanencia

Para la artista, su trayectoria ha sido producto de respeto, amor por la música y disciplina y es lo que le aconseja a todos los que se dedican al mundo del arte, así como cualquier otra profesión.

"Yo me doy por entero, soy pasional, exigente, respetuosa con el público, me fascina la música: es mi pasión, nunca dejo de cantar y me cuido" Ednita Nazario Cantautora “

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/01/ednita-nazario-rueda-de-prensa-2.jpg

Se describe como una mujer disciplinada , perseverante y, sobre todo, no le tiene miedo a los cambios. "Me fascina la metamorfosis. Las novedades no me asustan, al contrario, me estimulan y aprendo mucho", dice.

Reconoce el poder de las redes sociales y tiene un podcast donde habla de todo un poco.

¿Qué la ha hecho permanecer? Así reflexiona: "Aparte de la disciplina no quitarse. Lo otro es la pasión: pues te inspira, te levantas por la mañana con un propósito y esa emoción, adrenalina y mariposas en el estómago creo que son necesarias para lograr el éxito en cualquier profesión. Todo se trata de ganas, pasión, perseverancia con eso viene la disciplina".

Se pronuncia sobre Venezuela

Figuras de la música como Residente, Rubén Blades, Arcángel, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Farruko, entre otros, se han pronunciado sobre la situación que vive Venezuela luego de las elecciones presidenciales donde el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer periodo.

Ednita dijo que la une una linda historia con el país de América del Sur. Fue el país que le abrió las puertas para lanzar su carrera, participó en el Festival OTI de la Canción y su hermano vivió 12 años allí.

Expresó su tristeza y ora por la paz. "Me duele mucho lo que está pasando en ese país. El pueblo venezolano es un pueblo amoroso y me da mucha pena que haya esa situación tan dura para la población. Le pido a Dios que se pueda resolver sin más derramamiento de sangre, sin que haya más tragedia y cosas que lamentar", subrayó a la prensa dominicana.

Secreto de belleza

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/01/ednita-6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/01/ednita-5.jpg

Con 69 años, la denominada "Diva ponceña" luce en excelente estado físico y llena de vida. Al preguntarle por el secreto se echó a reír e indicó que la edad no le importa ni nunca le ha importado, más bien lo que destaca al exterior es su bienestar emocional.

"Soy bien extrovertida, positiva y creo que eso se refleja en la forma en que uno se ve. Yo creo que la belleza es algo que uno tiene adentro y está pa' regalar, para dársela a los demás. Soy alegre, agradecida, me fascina socializar, la conversación me encanta; disfruto pasear y creo que eso tiene mucho que ver", comenta a Diario Libre.

A todo esto, añade: "Yo hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, me visto cuando yo quiero y no estoy con esas reglas (de la sociedad), con la famosa cajita. En mi vida no existe la cajita. Al ser libre y poder vivir como yo quiero vivir soy feliz. Y como soy feliz pues no me arrugo (risas)".

Show "inolvidable"

La cantautora nacida en Ponce, Puerto Rico, promete una noche inolvidable, llena de música, energía y pasión, con los temas más sonados de su repertorio —" A que no le cuentas", "Tú sin mí", "Más mala que tú", "Tú sabes bien", "Te sigo esperando", "A que no te vas", "Atada a tu volcán", entre muchas otros más.

La gira "La Reina" se ha presentado con gran éxito en varias ciudades de Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, entre otros países.

El evento es una producción de Skypro, que asegura que con este espectáculo la cantautora tendrá una conexión perfecta y única con su público, a través de su potente interpretación y deslumbrante desempeño vocal.

"Realmente será una noche de celebración, en la que la reina de los géneros de balada, pop y rock interpretará sus más legendarias canciones, acompañada de una majestuosa banda musical", señala Skypro.

Más de la artista

Los éxitos de Ednita Nazario se extienden por varias décadas, un repertorio que abarca desde baladas poderosas, hasta números pop-rock enérgicos.

Ha lanzado 28 ábumes y recibió el Premio a la Excelencia Musical en el Premio Grammy Latino 2016.

El legado de Ednita Nazario se manifiesta en la multitud de premios y el reconocimiento que ha recibido a lo largo de los años, pero más aún, en las vidas que ha tocado con su música. Generaciones de latinoamericanos han crecido escuchando sus baladas y pop-rock, que cuentan historias de amor, desamor y esperanza.

Las boletas están a la venta en www.tuboleta.com.do y la boletería del Teatro Nacional.