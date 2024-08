El "Edén" sostenible de Joyce DiDonato, una obra maestra

Una noche memorable se vivió el pasado viernes en el Teatro Nacional con la ópera "Edén" de la laureada mezzosoprano Joyce DiDonato.

El espectáculo sensorial y la potente y cautivadora voz de la estrella norteamericana lograron sembrar semillas de esperanza en la puesta en escena que llamó al cuidado del medioambiente.

"Bienvenidos a nuestros EDÉN es un gran placer de estar aquí en República Dominicana, mi primera presentación en este lugar del mundo, aquí con mi español un poco precioso, pero con un gran corazón y esperanza de transmitirle al mundo en este mensaje", expresó DiDonato agradecida.

La interpretación de DiDonato se mezcló con la magnífica orquesta italiana Il Pomo D´Oro, bajo la dirección de Edson Sheid, que ofreció repertorio barroco con obras de Händel, De Cavalieri, Purcell, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/joyce-dodinato-orquesta.jpg La orquesta bárroca complementó la velada. (SUMINISTRADA)

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/eden-4-concierto-teatro-naciona--joyce-didonato---samil-mateo-dominici-19.jpg La artista clásica recibió aplausos de pie. (FOTOS: SAMIL MATEO/ DL)

El programa musical incluyó el himno del Edén "The First Morning of the World" de la compositora ganadora del Premio de la Academia Rachel Portman.

"EDÉN" fue una magnífica selección de piezas musicales que abarcaron desde el Barroco hasta nuestros días, mediante las cuales DiDonato reflexionó sobre nuestro vínculo con la naturaleza, el planeta que habitamos, su cuidado y conservación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/eden-1-concierto-teatro-naciona--joyce-didonato---samil-mateo-dominici-29.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/eden-principal-3-concierto-teatro-naciona--joyce-didonato---samil-mateo-dominici-26.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/eden-2-concierto-teatro-naciona--joyce-didonato---samil-mateo-dominici-30.jpg

Un programa en el cual su inigualable voz se conjugó con lo performático a fin de brindar una experiencia musical extraordinaria, el cual formó parte de un proyecto mucho más amplio, que tiene a la educación como principal objetivo.

"Cantaré mi última canción esta noche desde nuestro mundo de EDEN y este es el tema que tiene como eje central la naturaleza, yo quiero que sientan este poema en su corazón de este árbol tan grande que da mucha sombra y tranquilidad", luego de pronunciar estas palabras la gran mezzosoprano estadounidense interpretó con la potencia de un huracán y la sutileza de una mariposa "El árbol del olvido", lo que ocasionó que la audiencia le rindiera honores con sus aplausos y ovaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/eden.jpg Una magistral puesta en escena. (SAMIL MATEO)

Considerada una de las mejores cantantes líricas del momento, Joyce DiDonato visitó por primera vez en 2019 el país con la producción del concierto "In War and Peace", a cargo de la Fundación Sinfonía, en la que se cuestionó si es posible encontrar la paz, sincera y duradera, en medio del caos.

Coro de niños

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/concierto-joyce-dodinato-coro-de-ninos.jpg El coro de niños que deleitó a Joyce DoDinato. (FUENTE EXTERNA)

Un coro de 64 niños interpretó "Ojalá que llueva café" de Juan Luis Guerra logrando emocionar a Joyce.

Ella se acercó a saludarlos con emoción y le dedicó unas palabras, viendo en ellos un futuro prometedor.

"Otra semilla para mí muy importante es la de la música y la Fundación Sinfonía por muchos años, con mucho corazón y determinación ha sembrado semilla en la música" Joyce DoDinato Mezzosoprano “

Destacó que "es un honor estar aquí de la mano con esta increíble fundación y de plantar semillas en 64 niños cantores, jóvenes que forman un hermoso coro y es su primera vez, pero no su última cantando en un concierto. Esta semilla que hoy sembramos junto a ustedes y de transmitir un mensaje de esperanza será algo muy profundo y profético".

Junto a ella entonaron la canción "Seeds of Love" o "Semillas de Esperanza", cantada por primera vez en español.

Para hacer la velada aún más especial, les regalaron a todo el público semillas. "Les invito a sembrar esta semilla y tendrán un enorme Palo Blanco".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/04/coro-de-ninos-de-joyce.jpg

Las luces que se proyectaban sobre ella como una luna y las cálidas luces sobre la orquesta bárroca transportaron al público a la época clásica, responsabilidad técnica de luces de June González y la dirección de iluminación de Jhon Torres. El acto destacó con las coreografías creadas por el argentino Manuel Palazzo.

La puesta en escena fue llevada a cabo con recursos eco-friendly, bajo la producción de Fundación Sinfonía.

En apoyo al medioambiente

Dentro de la programación del concierto, se entregó cada asistente un sobre con semillas de especies endémicas de nuestra flora, que fueron depositadas en varias urnas distribuidas en el teatro, estos sobres luego serán recolectados por la organización ECORED, que se encargará de sembrarlas.

Esta iniciativa forma parte de una alianza de la Fundación Sinfonía con ECORED, en el marco del programa Misiónn Rescate Lista Roja, se llevó a cabo una iniciativa de reforestación de Palo Blanco (Thounidium pinnatum), un árbol endémico de nuestro país clasificado como Vulnerable (VU) según la Lista Roja de la Flora Vascular de la República Dominicana.