Detenida una tercera persona por complot frustrado contra conciertos de Taylor Swift en Viena

Un tercer adolescente ha sido detenido en relación con un complot frustrado para atacar tres conciertos ya cancelados de Taylor Swift en Viena, informó el viernes Gerhard Karner, ministro del Interior de Austria.

Karner dijo que un joven de 18 años fue detenido el jueves por la noche en Viena tras haber estado presuntamente en contacto con el principal sospechoso. Karner anunció el arresto durante una conferencia de prensa el viernes.

Los investigadores están analizando las "redes" de los sospechosos, dijo el viernes el Ministerio del Interior a The Associated Press, añadiendo en un comunicado que se ha procedido a evaluar las pruebas físicas y electrónicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/09/siwfties-pulseras-ap-ap24222339282267.jpg Swifties intercambian pulseras en el centro de Viena. (AP FOTO/HEINZ-PETER BADER)

El principal sospechoso, de 19 años, y otro de 17 fueron detenidos el martes, mientras que un joven de 15 años también fue interrogado pero no fue arrestado. Las autoridades dijeron el jueves por la tarde que no se buscaba a ningún sospechoso más. El viernes no había más detalles.

Según las autoridades, el complot parecía estar inspirado por el grupo extremista Estado Islámico y Al Qaeda. Los investigadores encontraron material para fabricar bombas en la casa de uno de los sospechosos. Uno de los sospechosos confesó que planeaba "matar a tanta gente como fuera posible fuera del recinto del concierto", apuntaron.

Los funcionarios afirman que tanto el principal sospechoso como el joven de 18 años detenido el viernes juraron "lealtad" al grupo Estado Islámico.

"Había estado en contacto con el principal responsable, pero no está directamente relacionado con los planes del atentado", dijo Karner. "Pero, como se supo hace unos días, juró lealtad específicamente al EI el 6 de agosto".

Un conocido del principal sospechoso

El joven de 18 años "procede del entorno social" del principal sospechoso, agregó Karner.

Tres conciertos con entradas agotadas fueron cancelados el miércoles a causa del complot, causando la consternación de swifties de todo el mundo.

Muchos habían gastado miles de euros (dólares) en viajes y alojamiento en la costosa capital austriaca para asistir a los conciertos de la gira Eras en el estadio Ernst Happel, que lucía vacío el jueves por la mañana.

Europa está enamorada de la superestrella estadounidense. La ciudad alemana de Gelsenkirchen se rebautizó "Swiftkirchen" antes de sus conciertos de mediados de julio.

Los organizadores del concierto en Austria dijeron que esperaban hasta 65,000 fans dentro del estadio en cada concierto y hasta 30,000 espectadores fuera, donde, según las autoridades, planeaban atacar los sospechosos. El atentado frustrado estaba previsto para el jueves o el viernes, según el ministro austriaco del Interior.

El canciller, Karl Nehammer, defendió la decisión de cancelar los conciertos, alegando que las detenciones de los sospechosos se habían realizado demasiado cerca de los espectáculos, previstos para el jueves, el viernes y el sábado.