Carin León enamora en su primera cita en República Dominicana

El cantante de música regional mexicana Carin León debutó este viernes en República Dominicana con un concierto que enamoró a su fanaticada.

Un público eufórico e imponente recibió al artista en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un show que comenzó a las 9:50 de la noche con el tema "Secuelas de amor".

"¡Qué bonita energía dominicana! Gracias por estar acá esta noche", dijo en una de sus primeras intervenciones el cantante, quien inició su carrera en la música en 2010 con el Grupo Arranke.

Tomando tequila entre canción y canción y acompañado en el escenario por más de 20 músicos, el compositor continuó su repertorio con "Alguien mejor" y "Como lo hice yo".

Óscar Armando Díaz de León Huez, nombre real del artista, le informó al público durante la primera parte del espectáculo que no se encontraba bien de la garganta.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que interpretara más de 30 canciones en una puesta en escena que se extendió por aproximadamente tres horas, sin hacer pausas para cambios de vestuario ni contar con invitados especiales.

"No se me da muy bien hablar, se me da mejor cantar. Andamos un poco malitos de la garganta, pero nada que no solucionen dos tequilas por canción", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/10/carin-leon.jpeg

Carin, quien ha compuesto canciones para artistas como Christian Nodal y Natalia Aguilar, hizo un recorrido musical desde sus inicios como solista en 2017 hasta la actualidad, con temas como: "Te vi con él", "Si tu amor no vuelve", "Me la aventé", "La farsante", "Cómo duele equivocarse", "Tú", "Indispensable", "El amor de tu vida", "Alch sí", "Te lo agradezco", "Esquina del mall", "Te quiero", "No es por acá", "Despídanse bien", entre otros.

Mientras transcurría el evento, los fanáticos lanzaban al escenario objetos como sombreros y banderas, los cuales fueron autografiados por el cantante.

El joven de 35 años aprovechó para agradecer a los dominicanos su apoyo, dedicándoles una de sus canciones más populares, "Qué más puedo pedir".

Además, elogió al público presente: "¡Que viva el amor! Gracias por tanto amor a nuestra música. ¡Qué chingones son República Dominicana! De los mejores públicos del mundo. Esta canción va para todos nosotros. Gracias a todos ustedes", dijo.

"Por culpa de un tercero", "Vida pasada", "No sé", "Que vuelva", "Tu amor barato", "El tóxico", "Ojos cerrados", "Aviso importante", "Ni me debes, ni te debo", y "La boda del huitlacoche" también formaron parte del repertorio.

"Los que me dijeron que se sentía chingón, se quedaron pendejos; se siente más chingón. Por esas primeras veces, que se repitan muchas veces más. Gracias, República Dominicana".

A pesar de ser la primera vez del cantautor en República Dominicana, contó con una producción de alto nivel que incluyó pirotecnia, iluminación, un juego de más de seis pantallas y un buen sonido.

El momento más alto de la noche fue cuando interpretó "Primera cita", que fue coreada de principio a fin en un estadio con más de 20,000 personas. El tema cuenta con más de 400 millones de reproducciones en YouTube.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/10/carin-leon-3.jpeg

Honor a su patria

En el concierto, producido por César Suárez Jr., Carín transportó a los presentes a su querido México con canciones de Selena, Joan Sebastian, Luis Miguel y Juan Gabriel.

"Si una vez", "25 Rosas", "Me gustas", "Un idiota", "Tatuajes", "Rumores", "Hasta que me olvides", "Así fue", entre otros.

La cumbia también formó parte de la fiesta. Sus músicos y el mismo Carin mostraron sus dotes de baile mientras interpretaban éxitos de "Tropicalísimo Apache", un grupo musical originario de Torreón, Coahuila, México, que se popularizó en la década de los años 1980 y 1990.

"Las palabras", "Enamorado", "La hierba se movía", "Una copita de ron", "Talento de TV", entre otros, formaron parte de este medley.

Para hacer honor a un país que lo recibió con los brazos abiertos, el mexicano improvisó interpretando el tema "Hoja en blanco" del dúo dominicano Monchy & Alexandra.

Nueva colaboración

Además, adelantó que el próximo 23 de agosto lanzará una colaboración junto al dominicano Chimbala y el colombiano Carlos Vives.

Carin dejó la cereza del pastel para el final, cerrando el concierto con uno de sus más recientes éxitos, "Según quién", en colaboración con Maluma, dejando al público con la misma euforia del inicio.

Jessica Leonor

Periodista, creadora de contenido y emprendedora. Ama bailar, viajar y comer. Le apasiona escribir sobre temas que empoderen y motiven a la gente, entre estos: viajes, bienestar y sexo.