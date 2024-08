Snoop Dogg, la pegadiza desgana de la 'mascota' oficiosa de París-2024

Relevista de la antorcha olímpica el día de la inauguración, Snoop Dogg probó a continuación la equitación, los caracoles y se maravilló ante la Gioconda. El rapero se ha convertido en las últimas dos semanas en la mascota extraoficial de París-2024, omnipresente en las gradas y en conexión con los espectadores.

Para cerrar su espectacular trayectoria olímpica, la leyenda estadounidense del rap actuará el domingo en la ceremonia de clausura en el Estadio de Francia, anunciaron los organizadores de los próximo Juegos, Los Ángeles-2028.

La presencia del californiano encaja perfectamente como nexo entre las dos ciudades y supone el punto culminante de un plan de comunicación llevado con mano maestra por parte de este artista y emprendedor, que a sus 52 años cuenta con una de las mayores fortunas del rap.

Con su estilo relajado y algo desganado, Snoop Dogg, que tiene 90 millones de abonados en Instagram, ha sido un apoyo constante de la delegación estadounidense.

Como recompensa, se ha beneficiado de la exposición mediática del evento, un éxito en las redes sociales.

Conocido también por ser un gran fumador de cannabis, Snoop Dogg ha brillado recibiendo clases de natación privadas con la leyenda Michael Phelps o con un impecable traje de equitación, en kimono de judo o vestido como un perfecto esgrimista.

Como no podía ser de otra forma, fue el encargado de dar los tres golpes de bastón -tradición inspirada en el teatro francés y que se implantó en cada competición de París-2024- en el breaking, en su estreno olímpico, con uno de sus éxitos, 'Drop It Like It's Hot'.

El Louvre, donde rodó uno de sus vídeos, 'Snooping around Paris', así como un restaurante de lujo en el que probó los caracoles, también disfrutaron de su presencia.

Comentarista sorpresa

Fue la cadena televisiva NBC, difusor de los Juegos de París-2024 en Estados Unidos, la que fabricó el 'fenómeno olímpico Snoop' contratándolo como comentarista, una asociación que nació en los Juegos de Tokio hace tres años.

El rapero alucinó entonces con un caballo que se desplazaba como un cangrejo: "Miren que raro se mueve, es genial. Me falta en mis vídeos".

Snoop Dogg anunció su nueva labor de comentarista en las redes sociales a principios de año, en un pequeño vídeo en el que bailaba con su pegadiza desgana en una pasarela de la Fashion Week, con la Torre Eiffel iluminada de fondo.

"Crecí mirando los Juegos Olímpicos y estoy supermotivado por ver a estos atletas increíbles rendir a su mejor nivel en París", señaló el rapero en un comunicado de la NBC, antes del comienzo del evento.

La vida de Snoop Dogg pudo haber tomado un camino diferente. Miembro de una pandilla de Long Beach, al sur de Los Ángeles, fue absuelto en 1996 de un caso de asesinato.

Rápidamente dejó la etiqueta de 'ganster del rap' para entrar gracias a su carisma en la cultura pop estadounidense.

Su carrera ha conocido altibajos, como cuando intentó cambiar de nombre artístico, con Snoopzilla o Snoop Lion, en un periodo reggae rápidamente abandonado.

Ahora parece por encima del bien y del mal, su sola presencia en las pantallas, un saludo y un bailecito, supone un éxito olímpico.