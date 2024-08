Los Hermanos Rosario: una dinastía musical que trasciende generaciones

Nacidos para triunfar en la música. Los Hermanos Rosario decidieron hacer del merengue su carta de presentación para alcanzar la notoriedad y, a base de sacrificios, perseverancia y un ritmo característico, lo han conseguido. Se han convertido en una dinastía musical que trasciende generaciones.

La agrupación se formó el 1 de mayo de 1978. Siete hermanos: Rafa Rosario, Tony Rosario, Luis Rosario, Pepe Rosario, Francis Rosario, Rossy Rosario y Toño Rosario debutaron ante las autoridades municipales de la Villa Salvaleón de Higüey, en un acto en donde se celebraba el Día del Trabajo.

En ese momento, pocos pudieron presagiar el éxito que tendrían.

A partir de este momento, Los Hermanos Rosario iniciaron un proceso de crecimiento y esfuerzos, desarrollando sus actividades inicialmente en su pueblo natal y en algunas ciudades de la zona este del país, siendo un paso importante en esta etapa, el período en el cual fueron contratados por el maestro Chiquitín Payán para amenizar las actividades del Hotel Romana en Casa de Campo.

Un paso trascendental para una agrupación debutante.

Para el año 1980 ya habían grabado su primer sencillo titulado "María Guayando", el cual captó rápidamente la atención del público, razón por la que deciden trasladarse a la capital dominicana. Ya instalados en Santo Domingo lanzaron su primera producción discográfica.

El éxito fue indiscutible. "Las Locas", tema que ocupó los primeros lugares en todos los rankings musicales, "María guayando", "Vengo acabando", o "Bonifacio" que popularmente se conoce como "El Lápiz", entre otros, lo avalan.

La tragedia que casi frena su éxito

Cuando ya estaban rozando la consolidación como grupo merenguero, la tragedia tocó sus puertas; en el año 1983, en un confuso incidente, falleció el líder, pianista y director musical, Pepe Rosario.

Esta situación los obligó a paralizar las actividades por un tiempo, llegando incluso a incubar la idea de abandonarlo todo y regresar a su ciudad nativa.

El pianista e intérprete de merengues y del bolero más conocido en su voz, "Te seguiré queriendo", perdió la vida cuando apenas tenía 21 años, al recibir una estocada mortal cerca del corazón.

Según ha contado el líder de la orquesta, Rafa Rosario, en diversas ocasiones, fue una odisea lo que pasaron esa madrugada, tras su hermano, el director de la banda, ser gravemente herido por la bailarina de nombre Pura Gonzáles Rodríguez, de 18 años, con un cuchillo de cortar pan.

Ella se había trasladado desde la capital dándole seguimiento al artista. Era bailarina de "El prestigio".

Rafa cuenta que inmediatamente trasladaron a Pepe a un centro médico de La Romana, donde se negaron a darle atenciones médicas, alegando que el caso era de gravedad. Ese momento marcó la historia del grupo.

Con el corazón aún roto, la agrupación decidió seguir adelante. Luego de la pérdida irreparable de su hermano, mentor y guía, logran posicionarse en lo más alto de la escena artística dominicana.

Producciones musicales como "Otra vez", "Fuera de serie", e "Insuperables" consagran a esta agrupación musical como una de las orquestas más populares de la República Dominicana, con temas como "Rubia de fuego", "Ingrata", "Mi tonto amor", "Bomba", "Cumandé", "Loquito por ti", "Dime", "Esa morena", "Bríndame una copa", "Desde que la vi", "Mil horas" y "Pecadora", este último, incluido en la banda sonora de la película "Tacones lejanos", del destacado director español Pedro Almodóvar.

Escena inolvidable con una coreografía insospechada en el patio de una cárcel y el ritmo dominicano de la orquesta de moda.

Salida de Toño Rosario

Después de grandes éxitos en la agrupación y visitar varios países de Latinoamérica y Europa, Toño decidió abandonar a sus hermanos y formó su propia orquesta.

Debutó como solista el 14 de abril de 1990 en el Coliseo Roberto Clemente de la ciudad de San Juan (Puerto Rico). Esto significó un duro golpe para el grupo y el público que empezó a enfrentarlos.

Superada esta salida, Los Hermanos Rosario lanzaron en el año 1993 su producción "Los mundialmente sabrosos". El corte promocional de este disco "Amor, amor" logró colocarse en el primer lugar de las carteleras tropicales de Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Centro América, Venezuela y Colombia.

Con este tema lograron ubicarse por primera vez en Billboard. Con el segundo corte de esta producción, "Morena ven", se convierten en la primera agrupación, dentro del género del merengue, que se sitúa en los 10 primeros lugares de esa revista. Solo Juan Luis Guerra lo había conseguido.

Reconocimientos

En el año 1995 lanzaron al mercado la que sería la producción más exitosa de toda su carrera hasta la fecha, "Los dueños del swing".

Este disco, con su éxito "La dueña del swing", se colocó en los primeros lugares de todos los hits parades latinos. Billboard lo seleccionó como Álbum de Música Tropical del año, y la pieza se convirtió en uno de los merengues más difundidos en toda la historia.

Durante su carrera, Los Rosario han llevado su música por toda Latinoamérica y Europa.

El Carnegie Hall, Madison Square Garden, Lincoln Center, Radio City Music Hall, El Poliedro de Venezuela, Festival Latinoamericano de Milán, Festival de Roma, Londres, Madrid, Ámsterdam, Bruselas, Zúrich, Berlín, son solo algunos lugares y capitales del mundo donde han actuado Los Bomba Rosario.

Junto a a Andy Montañez, esta agrupación musical posee el récord de más personas frente a una tarima en los Carnavales de Islas Canarias, el cual fue certificado por el Libro de récords Guinness.

Litigio legal

Luego de un alejamiento involuntario de los estudios de grabación, por un litigio judicial con su antigua casa discográfica Karen Records, que los mantuvo sin un disco nuevo por espacio de cinco años, Los Hermanos Rosario regresan por sus fueros con su nueva producción musical titulada "Aura", en honor a su madre, la cual sale al mercado en 2007 bajo el sello de J & N Records con distribución para USA y Puerto Rico de Sony BMG Music Entertainment.

Adaptados a los cambios

Con nuevos colores musicales, llegó la década del 2010 al 2020. Unos cambios que la orquesta supo asumir de forma exitosa.

"Nuevecita de caja" fue uno de esos temas, con arreglos y letras más urbanas, pero con el swing y la esencia de los Rosario.

El merengue se llevó el galardón de canción del año en los Premios Soberano.

En esta etapa involucran a Rafely Rosario, hijo de Rafa, que le aportó frescura al grupo.

Al referirse a la agrupación de Los Hermanos Rosario y que hoy lideran su padre Rafa y sus tíos, Tony y Luis, Rafely dijo a Diario Libre que Los Rosario es el grupo merenguero más grande de toda la historia del merengue.

"Ahí están los resultados, no hay fallos. Es una agrupación que ha parido a muchos artistas. No fue tan fácil cuando comenzaron, pero se consolidaron y se han convertido en una leyenda, y eso me presionó mucho cuando salí como solista", afirmó.

Siguiendo con esta temática, en 2017 lanzaron el tema "Yo quiero que me des un like", un corte musical con el que querían adaptarse a los nuevos tiempos y montarse en la ola del sonido que se percibía. El sencillo ganó mejor canción del año en los Premios Soberano.

Ahora, 46 años más tarde, un nuevo álbum -"Sin fecha de vencimiento"- y un reconocimiento por la Cámara de Diputados por su trayectoria, la orquesta sigue siendo referencia en el merengue.

