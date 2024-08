Rubby Pérez denuncia la desaparición de su burro Ignacio; teme haya sido víctima de banda delíctiva

"Devastado". Así dice sentirse el cantante Rubby Pérez por la desaparición de Ignacio, su burro.

El merenguero subió un video a su cuenta de Instagram, donde cuenta lo angustiado que se siente por no tener noticias del animal.

"Hoy, con pesar, les informo que hace ya un buen tiempo se me desapareció, y hasta el momento no he tenido ninguna señal de su paradero", dijo el artista en referencia a Ignacio, que incluso cuenta con una cuenta de Instagram, creada por el artista.

Ignacio, el animal preferido del merenguero, desapareció de su finca y el artista teme que haya sido víctima de delincuentes. "Me han contado que hay una banda que se dedica a robar estos animales y sacrificarlos, y nunca imaginé que un ser tan indefenso pudiera generar tanta envidia y odio", manifestó.

Te puede interesar Rubby Pérez regresa con su nuevo sencillo 'El amor de tu vida'

"No puedo evitar sentir un nudo en la garganta al pensar en lo que podría estar sufriendo, pero aún guardo la esperanza de que, si sigue con vida, Dios lo proteja y permita que regrese a mí", confesó indignado.

El cantante dijo que le costó mucho hacer el video, pero confía en que Dios está al frente de todo, guiándole en esta difícil situación.

Más

El artista agradeció, a todos por sus preocupaciones y apoyo en estos momentos tan difíciles. Varios artistas, entre ellos Fernando Villalona se han solidarizado con Pérez, pues saben del amor que siente por el animal. "Rubby siento mucho la desaparición de Ignacio", reaccionó el Mayimbe.'