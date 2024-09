Anthony Rodríguez es un artista integral que disfruta todo el proceso creativo y el resultado final en sus canciones. Dominicano de origen se declara amante de la bachata, género que identifica la isla caribeña, de ahí que haya decidido rendirle honor con su nombre artístico: Anthony Bachata.

Nacido y criado en los Estados Unidos, pero con un gran arraigo de la cultura del país, Anthony está comprometido con exponer ante el mundo su música, una propuesta que refleja esa conexión con Quisqueya, sin dejar de lado los sonidos anglosajones.

Ese mestizaje cultural lo ha ayudado a expandir su proyecto musical. Con apenas 10 años debutó como guitarrista rítmico en la banda de su primo, "Manny Vega Solution". Antes, ya había coqueteado con la música, especialmente en el colegio haciendo imitaciones del rey del pop, Michael Jackson.

Y es que, desde que tiene uso de razón, la música ha sido una constante en su vida. “La música para mí es la vida, yo siento que sin ella la vida sería muy aburrida, no habría pasión”, confesó a Diario Libre en una entrevista.

Su amor por ella, le ayudó a aprender a tocar la guitarra de oído y después perfeccionarse como músico.

Más allá, para él la música es sanadora. “Es un desahogo, es tu amigo cuando le necesitas”.

En 2019, irrumpió en la escena musical con tres sencillos: "El sentido de la vida," "Muero por ti," y "Quisqueya". Estos temas reflejan una línea muy marcada: amor, desamor, temas sociales y conexión cultural.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/04/whatsapp-image-2024-08-29-at-1.44.14-pm.jpeg Anthony Bachata posa para Diario Libre, luego de su entrevista. (KARINA HERRERA)

“Mis canciones hablan de amor y desamor, pero también de otras temáticas. Me encanta, de hecho, hablar de cosas sociales, de cosas que nos pasa día a día y poder brindar, quizás, como un tipo de pañuelo a la gente”, dijo.

Anthony se define como un soñador, muy conectado con la isla que adora la bachata.

“Soy un joven soñador que siempre ha luchado por estar aquí y darle calor a la República Dominicana, especialmente porque es la cuna de la bachata que desde niño siempre he estado inquieto por la bachata, el género con el que me identifico más”.

No podía ser de otra manera, confiesa que siempre ha estado influenciado por grandes figuras de la bachata como Zacarías Ferreira, El Chaval De La Bachata, Raulín Rodríguez, Anthony Santos y Aventura.

Todos esos artistas han inculcado en que Anthony sienta que ha perfeccionado su estilo mientras se nutre de la autenticidad y la calidad artística que lo rodea. Esto no quiere decir que otros géneros no haya influenciado su propuesta.

“Me gusta el HipHop, el rhythm and blues (R&B o R’n’B), pero también el dembow, el merengue y la bachata. Me gusta de todo”. En pocas palabras no se limita con su arte, aunque su enfoque principal es la bachata.

“Yo siento que al momento de crear si se evidencian esas influencias, naturalmente hablando. Siento que no lo hago a propósito, sino que surge porque crecí escuchando esos ritmos y, al final mi entorno sale”, confiesa.

La bachata está en su mejor momento

Para Anthony la bachata es la conexión con el país de sus padres. Ellos le inculcaron su amor por el género y por su patria. De ahí su alegría, al ver cómo ha evolucionado el género y ver que está en su mejor momento.

A lo largo de su carrera, ha compartido escenario con gigantes del género como Romeo Santos, Raulín Rodríguez, El Chaval De La Bachata, y El Varón De La Bachata, consolidándose como un artista destacado.

Uno de sus mayores logros fue en agosto de 2022, cuando debutó con su propia banda en una presentación en vivo que marcó un antes y un después en su carrera.

Anthony Bachata está impulsado por la conexión que logra a través de su música y se siente llamado a inspirar a las nuevas generaciones, convencido de que la disciplina y la fe en Dios son la clave para alcanzar cualquier meta.

“Cuando sueñas con algo y ver que se cumple es de mucha satisfacción”, dijo sobre este proceso con su banda.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/04/whatsapp-image-2024-08-29-at-11.50.46-am.jpeg Anthony Bachata. (SUMINISTRADA)

Anthony se visualiza como un artista que se convierta para un ejemplo con su arte y su amor a Dios, para los jóvenes. Esa conexión con Dios la aprendió de sus padres. De hecho, él en un futuro se ve cantando música góspel y dedicar su arte a Dios.

“Pienso que debo dejar un legado, que no solamente es entretenimiento”, admitió.

Un mensaje a su niño interior

Si pudiera darle un mensaje al niño que soñaba con la música, pero no encontraba el camino del éxito, él lo tiene claro: “Paciencia, yo siento que le faltaba o no entendía, pero ahora entiendo que el tiempo del humano no es el mismo del tiempo de Dios y uno tiene que pasar un proceso para que Dios te pueda moldear a ser esa persona que anhelas”, sería su consejo para sí mismo.

Actualmente, se encuentra de gira promocional en República Dominicana y trabajando de la mano del destacado empresario artístico Evelio Herrera.