Bacilos repasará lo mejor de su esencia y discografía en "Pequeños Romances Tour"

La destacada agrupación Bacilos está de vuelta en República Dominicana luego de cinco años de ausencia.

El reencuentro con el público que ama sus canciones que marcaron el pop latino a finales de los 90 y la década de los 2000 con fusiones de folk, rock y vallenato tienen una cita la noche de este viernes 6 de septiembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Bacilos trae la gira "Pequeños Romances Tour", el nombre del álbum lanzado este año.

En una rueda de prensa celebrada en el Jaragua, el colombiano Jorge Villamizar y el André Lopes, integrantes de Bacilos, hablaron de la industria de la música actual y la historia detrás de emblemáticas canciones.

La banda juvenil dominicana Sobresoma abrirá el show producido por Sebastian Torres y Juan Tomás Díaz de BP Events by SJT.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/06/05092024-rueda-de-prensa-concierto-bacilos--samil-mateo-dominici3.jpg La banda de rock Sobresoma abrirá el show. (SAMIL MATEO/ DL)

"Bacilos es una banda de calibre mundial, con una trayectoria impresionante que ha sabido mantenerse relevante a lo largo de los años. Su música trasciende generaciones y es un honor para nosotros poder traer su espectáculo a la República Dominicana", expresaron Sebastian Torres y Juan Tomás Díaz de BP Events by SJT, co-productores del evento.

Bacilos se siente en casa cuando viene a Santo Domingo. La razón es que esta fue de las primeras plazas en recibir su música. Tocaban en bares, teatros y a lo largo de los años los ha abrazado una nueva generación conectada a través del streaming.

La última vez que tocaron aquí recuerdan con sorpresa que el público que se dio cita era veinteañero, lo que da cuenta de la evolución generacional.

El streaming

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/06/05092024-rueda-de-prensa-concierto-bacilos--samil-mateo-dominici8.jpg El cantautor Jorge Villamizar, la voz de Bacilos.

El streaming de alguna manera revive la industria, una industria que había acabado al comienzo del nuevo milenio (siglo XXI) cuando 'murió' la venta de los discos y que coincidió con la separación del grupo en la primera década del 2000.

Esta valoración la hace Jorge Villamizar, la voz de la banda que ha popularizado los éxitos "Tabaco y Chanel", Caraluna" y "Mi primer millón".

Sin embargo, tiempo después, este modelo de escuchar música a un clic fue lo mejor que pudo pasarle a la banda.

Así lo explica el vocalista: "Pasan los años y surgen las plataformas y estas nos presentan un panorama muy interesante. En las plataformas tu sabes cuánta gente te está escuchando, dónde y de qué edad. De repente, llega algo que nunca había existido en la historia de la música, que tienes la estadística de tu música. Bacilos se encaramó en las listas de streaming, no al nivel de los artistas urbanos, pero sí en la música latina".

Confiesa que de un momento a otro aparecieron en el radar. Reconoce que están en medio de una gran variedad musical y desde siempre la industria tuvo problemas para encajarlos, siendo más de la onda alternativa.

"Caraluna" suma más de 276 millones de reproducciones en Youtube y "Mi primer millón" 120 millones.

"A algunos artistas les cayó muy mal el streaming, pero a Bacilos les cayó súper bien. Lo que hicimos fue darnos cuenta que habíamos pasado la ola de una generación a otra, que habíamos encontrado una generación nueva que nos toma más en serio, que le gusta Bacilos. Es muy loco, pero nos incentivó a seguir, a volver a empezar" Jorge Villamizar Vocalista Bacilos “

La historia detrás de "Caraluna"

Una de las canciones más exitosas y cantada a todo pulmón en todos lados es "Caraluna" (2002), de la que se desprende el nostálgico estribillo Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti".

Han surgido muchas leyendas urbanas de lo que motivó a crear este sencillo tan sentimental sobre alguien que ya no está y que han atribuido a la pérdida de la pareja de Jorge Villamizar ahogada en el mar.

En Diario Libre le preguntamos cuál es la versión real de la historia y Jorge respondió que no está escrita para alguien que falleció, aunque el público puede darle la connotación según lo sienta.

"Siento decirte que no se murió nadie", dijo sin tapujos.

Y continuó: "Porque sino la canción hubiese sido más interesante, pero no. Lo siento por ustedes; no entiendo bien de donde sale ese mito. Sí en algún momento dado de mi vida tuve un accidente donde hubo ahogados, pero no fue mi exmujer ni nada de eso. Ahora, oyendo la canción, desde la perspectiva la leyenda urbana, es una canción increíble porque se aplica perfectamente a eso. Pero en la composición de Caraluna no hay muertos".

Del disco

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/06/05092024-rueda-de-prensa-concierto-bacilos--samil-mateo-dominici9.jpg El músico André Lopes, cofundador de Bacilos. (SAMIL MATEO/ DIARIO LIBRE)

En su álbum más reciente, Bacilos se propuso volver a sus raíces, tanto en la composición como en la instrumentación.

La mayoría de los temas fueron compuestos por Jorge Villamizar siguiendo el estilo de los álbumes de cantautor de la década de 1990.

"Escogimos las composiciones de Jorge y fuimos a un icónico estudio de grabación en Miami, donde se grabaron clásicos como "Hotel California", comenta el músico André Lopes, integrante de la banda.

Definió el álbum "Pequeños Romances" como "muy orgánico", ya que se grabó con los músicos en vivo, como se hacía muchas décadas atrás.

Refiere que "eso nos lleva a nuestras raíces porque así empezamos Bacilos hace más de 20 años, tocando las canciones de Jorge de una manera muy orgánica; en una fogata, en un bar, en la sala de la casa de unos amigos. La esencia del disco es la esencia de Bacilos y a su vez un reencuentro con nosotros mismos".

"Pequeños Romances Tour" ha sido aclamado por la crítica, destacando por su frescura y por mantener la esencia que los caracteriza.

Nelson Mañón, co-productor y en representación de 21EntertainmentLive, agregó que la noche del concierto será inolvidable. "Bacilos tiene una energía en vivo que es simplemente increíble, y estamos seguros de que el público dominicano lo disfrutará al máximo".

De su trayectoria, la agrupación ha sido ganadora de varios premios Grammy Latino al "Mejor nuevo artista" y "Mejor álbum pop vocal" y seis nominaciones.

En la encuentro con la prensa dijeron entre risas que ese "Primer millón" que anhelaban ganar si se hacían famosos va muy lejos y se gastó. Pero han cumplido a cabalidad lo que dice la canción:

Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.