Tras 18 años de espera, Paris Hilton lanza "Infinite Icon"

Hace casi dos décadas, Paris Hilton lanzó su álbum debut, "Paris", de 2006, en un momento álgido de su popularidad: un álbum de música pop que ofrecía una banda sonora a su alegre y decadente estilo de vida, anclado por el subidón de azúcar con un poco de reggae "Stars Are Blind".

No es que haya abandonado la música desde entonces. Además de su interminable desfile de proyectos, que incluyen un libro de memorias, un documental, la continuación de "The Simple Life" para Peacock llamada "Paris and Nicole: The Encore".

La celebridad mantiene un activismo centrado en arreglar la problemática industria de terapias correctivas para adolescentes en Utah después de hablar sobre los abusos que enfrentó en la escuela Provo Canyon, es DJ, y su tan esperado segundo álbum "Infinite Icon" refleja su interés de larga data en la música dance y la cultura de club.

"La música siempre ha sido una gran pasión para mí", dijo a The Associated Press a través de Zoom. "Alguien tenía que venir a salvar la música pop. Así que estoy aquí".

Pero aquellos que esperan una repetición de "París" deberían buscar en otra parte.

"Mi primer álbum fue en gran medida sobre cómo era mi vida en ese momento. Era mi época de Party Girl (chica fiestera). Las canciones son muy despreocupadas y divertidas y se trata de salir a lucir sexy y pasar un buen rato", continuó.

"Este álbum definitivamente tiene un significado mucho más profundo, quería que las canciones realmente reflejaran mi vida y mi viaje y fueran introspectivas".

Está "ADHD" (las iniciales en inglés para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad conocido en español como TDAH), una canción que replantea el diagnóstico de este transtorno como una especie de superpoder.

"Legacy", que describe como una oda a su esposo, hijos y fans, todo en uno, una canción enérgica electro-pop-punk que suena como salida de "Paris" y contemporánea para una audiencia de 2024.

Y el sencillo principal "I´m Free", con Rina Sawayama, una celebración disco-pop a la autonomía. Para Hilton, el sentimiento adquiere algunos significados diferentes.

"Pasar por lo que pasé en la escuela de Provo Canyon, fue tan traumático y doloroso. Y recuerdo que la primera canción que escuché, cuando salí de ahí, fue ´Free´ de Ultra Naté", dice.

La canción se convirtió en su himno, y cuando llegó el momento de escribir su primer sencillo, quiso rendir homenaje a ella.

Para hacer "Infinite Icon", Hilton se asoció con Sia, quien fue productora ejecutiva del disco y canta en "Fame Won´t Love You" y "If the Earth is Spinning".

El par se conectó después de interpretar "Stars Are Blind" con Miley Cyrus en la fiesta de Nochevieja de Miley el 1 de diciembre de 2022.

Sia le dijo a Hilton que había "nacido para ser una estrella del pop", por lo que se pusieron manos a la obra para reunir a un equipo de mujeres estelares con las que colaborar: Sawayama, Megan Trainor, Megan Thee Stallion y Maria Becerra.

"Era muy importante para mí hacer este álbum con todas", dice.

"Solo quería que este álbum fuera realmente sobre el empoderamiento de las mujeres", agrega. "Sólo canciones para mis chicas, mis gays, y canciones para que la gente se sienta viva. Quiero que todos los que escuchen este álbum se sientan como su propio icono sin complejos".