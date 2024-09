Jay Wheeler sufrió aparatoso accidente automovilístico

El famoso artista urbano Jay Wheeler compartió la madrugada de este martes en su podcast "Random Chat" los detalles de un grave accidente automovilístico que sufrió el pasado 6 de septiembre, apenas dos días después del nacimiento de su hija. El relato del cantante boricua no solo revela las circunstancias del accidente, sino también un profundo cambio espiritual en su vida.

Jay Wheeler, conocido por éxitos como "La Curiosidad," se encontraba en medio de una jornada intensa, intentando grabar un videoclip para su próximo proyecto.

En medio de las complicaciones y la lluvia, Wheeler y su equipo se encontraron con un obstáculo inesperado. Mientras intentaban trasladar su Cybertruck Tesla a un establecimiento de la marca con la ayuda de una grúa, el vehículo en el que viajaban se deslizó debido al estado mojado de la carretera.

Wheeler relató que, a pesar de que mantenían una velocidad prudente de aproximadamente 45 millas por hora, el incidente dejó al grupo atrapado dentro del automóvil. "A nosotros no nos gusta ir a velocidad máxima, a nosotros no nos gusta nada de eso, nos gusta ir si dice 75 ir a 70, si dice 80 nos gusta ir a 75", explicó el cantante en su podcast.

La dificultad para abrir las puertas del vehículo y el sentimiento de desesperación fueron intensos. "No abría la puerta, yo estaba pensando salir por algunos de los cristales de atrás, del frente, no abría ninguna de las puertas, dándole cantazos (golpes) y no encontrábamos la salida del desespero", agregó.

El momento de angustia culminó cuando un conductor que transitaba cerca, vestido de blanco y acompañado por una mujer rubia, logró abrir la puerta del automóvil y ayudar a Wheeler y su equipo a salir ilesos. Wheeler describió la experiencia como una revelación, comparando el alivio que sintió con la sensación de "ver el sol por primera vez" tras haber estado "preso".

El accidente marcó un punto de inflexión en la vida de Jay Wheeler. En su relato, el artista confesó que pensó que podría morir, lo que lo llevó a un clamor profundo a Dios. Esta experiencia resultó en una conversión al cristianismo, algo que Wheeler había deseado desde hace tiempo pero que no había logrado concretar debido a sus compromisos profesionales.

"Sentí que Dios tocó mi corazón y llamé al hijo de (DJ) Nelson, que se llama Onel, y le dije que me quería entregar al Señor", reveló Wheeler, visiblemente emocionado. La conversión espiritual de Wheeler se ha convertido en un tema importante, y el artista aclaró que esta decisión no fue una respuesta directa al accidente, sino una evolución de su deseo de buscar una vida más espiritual y significativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/10/portada-jay-wheeler-en-lima-2024-como-comprar.jpg Jay Wheeler. (FUENTE EXTERNA)

"No quiero que la gente piense que me aproveché de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor", explicó Wheeler, señalando que su decisión de convertirse al cristianismo había sido una intención que ya tenía desde antes. "Lo que ustedes van a ver en mis redes sociales, lo que ustedes van a ver de mí es una persona imperfecta, es una persona que va a fallar, es un pecador igual que tú", afirmó, reconociendo la posibilidad de críticas y expectativas sobre su nueva vida espiritual.

Reflexiones y futuro

El testimonio de Jay Wheeler no solo ofrece una visión sobre un evento dramático en su vida, sino también una perspectiva sobre su viaje personal hacia la espiritualidad. La conversión del artista y su enfoque en la autenticidad y la humildad frente a su nueva fe están resonando profundamente con sus seguidores.

