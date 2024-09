Christian Nodal responde con firmeza a las críticas por no publicar fotos de su hija

Christian Nodal ha salido al paso de las recientes críticas que ha recibido en redes sociales, relacionadas con su hija y su ausencia en las redes sociales.

El cantante, quien recientemente confirmó su relación con Ángela Aguilar y ha estado bajo el ojo público tras su separación de Cazzu, se ha enfrentado a comentarios negativos que cuestionan su ausencia en la celebración del primer cumpleaños de su hija y la falta de publicaciones al respecto.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Nodal explicó por qué ha optado por mantener la privacidad en torno a su hija. El artista aseguró que prefiere no exponer a su hija a la crítica pública y a las especulaciones que a menudo acompañan las publicaciones en redes sociales.

"No tengo estómago para leer las críticas y comentarios que se generan con una simple foto. Prefiero proteger a mi hija de todo eso", comentó Nodal.

El cantante también destacó que su amor por su hija se demuestra a través de sus acciones y no mediante publicaciones en redes.

"Lo que realmente tiene valor para mí es estar presente en la vida de mi hija, aunque eso signifique viajar largas distancias. Lo importante es que ella vea que su papá está siempre ahí para ella, proporcionando todo lo necesario para su bienestar", subrayó.

Nodal hizo un llamado a respetar la privacidad de su familia y a no dejarse llevar por lo que se ve en redes sociales. "Lo que sucede en las redes no siempre es la realidad. No se entrometan en asuntos familiares y no crean todo lo que se dice en línea. La verdadera realidad está en los actos, no en las publicaciones", concluyó.

Con este mensaje, Christian Nodal busca establecer un límite en la intromisión pública en su vida familiar y reafirmar su compromiso de ser un padre presente a través de acciones concretas en lugar de exhibiciones mediáticas.