Ramón Orlando sobre uso de canción de Cuco Valoy en campaña: "Mi papá no conoce a Trump ni a Kamala"

El cantante Ramón Orlando reaccionó ese lunes a la campaña del expresidente Donald Trump "Qué mala Kamala", en la que transforma una estrofa de la salsa "Juliana" de su padre y veterano artista dominicano, Cuco Valoy, y está dirigida a los votantes latinos.

Tras el revuelo que ha causado este 'coro', que en vez de decir "Juliana qué mala eres" cita "Kamala qué mala eres", el reconocido artista Ramón Orlando dio su opinión al respecto.

De entrada, aclaró que su padre ni conoce a la candidata presidencial Kamala Harris, del partido Demócrata, ni a Donald Trump, del partido Republicano, mucho menos a sus equipos de campaña.

También sugirió que podría tratarse de Inteligencia Artificial.

"A todos los que están curiosos con la situación de mi papá, 'Juliana', que le cambiaron las letras para dedicársela a la señora Kamala, miren, mi papá no conoce a Trump ni a Kamala ni se mete en esos asuntos. Él puede dar una opinión como cualquiera, pero no es de ninguno de esos partidos", expresó el cantautor de "No hay nadie más" en un video.

Aclaró que nadie de la administración del expresidente Trump se ha comunicado con Cuco Valoy.

"Recuérdense que la Inteligencia Artificial hace cualquier cosa", indicó.

Sin embargo, a Ramón Orlando le gustaría saber quién la inventó: "Si hubiese sido alguien famoso, pues uno tiene una huella y uno puede ir y reclamar y hacer cualquier tipo de acción, lo que sea".

La música de "Juliana" la hizo Ramón Orlando en el año 1977. La canción es de Cuco Valoy y le pertenece a la editorial Cubaney. Fue popularizada por la agrupación DLG (Dark Latin Groove) en 1997.

"Cualquier individuo con la IA hace cualquier cosa", reiteró motivando al público a averiguar quién está detrás de esta "canción". "A lo mejor sea alguien importante y eso puede mejorarle la vida a uno. ¡Dios mío, cuántas cosas!", terminó entre risas el artista.

Sobre la campaña

Cita la agencia EFE que el video lanzado en coincidencia con el inicio de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. hace parte de los esfuerzos de la campaña republicana por captar a este electorado que, aunque no es monolítico, según las última encuesta de BSP Research se ha decantado por la vicepresidenta Kamala Harris con un 57 %.

El estribillo de 'Qué mala Kamala' hace eco de 'Juliana', la canción éxito del dominicano Cuco Valoy, que junto a su coro cantaba "Juliana qué mala eres, qué mala eres Juliana".

En el video aparece Trump manejando un carro de golf y diciendo que tiene una buena lista de música antes de reproducir el tema, que incluye varias imágenes de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, riendo a carcajadas.

En junio pasado, la campaña republicana lanzó 'Latin American for Trump', una coalición con latinos destacados en todos los campos, incluidos la industria, el comercio, la educación, los deportes, la fe, las comunicaciones y funcionarios electos.

Harris no se ha quedado atrás y este fin de semana lanzó el video 'Luchadora', dirigido a hombres latinos, en el que se destaca la labor de la demócrata para mejorar la situación en la frontera y su trabajo como fiscal en la lucha contra los cárteles, traficantes de personas y bandas internacionales.

No obstante, ambos partidos deberán ampliar sus esfuerzos para conquistar el electorado hispano, que este año alcanzará en noviembre un "récord" de 17.5 millones de votantes latinos, según las proyecciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (Naleo).