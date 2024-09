Lady Gaga se inspira en su personaje de "Joker" para los temas del álbum "Harlequin"

Lady Gaga sabía la receta para que sus espectáculos de Las Vegas siguieran siendo eléctricos: Empezar en el estudio de grabación.

Antes de cada show de residencia de este verano, ella y un grupo de músicos talentosos tuvieron horas de sesiones de grabación, capturando esa chispa.

La energía de su tiempo en el estudio seguida por su espectáculo fueron el combustible para la creación de su nuevo álbum "Harlequin" lanzado el viernes.

Al principio, la superestrella no estaba segura de la dirección que tomaría el proyecto, pero aceptó el reto de traspasar los límites de la música, al igual que su intrépido personaje en "Joker: Folie à Deux", que se estrena en los cines el 4 de octubre.

"Harlequin" es un álbum que acompaña la cinta, que Gaga protagoniza como Lee, es decir, la desquiciada villana Harley Quinn.

Su personaje fue la fuerza que impulsó el álbum, que mezcla a la perfección jazz, funk, blues y música americana antigua, al tiempo que recurre al pop antiguo y moderno.

"Tuve una relación muy profunda con el personaje, y simplemente tenía muchas más cosas que quería decir", dijo la ganadora del Grammy y Oscar, que grabó "Harlequin" entre Malibú, California, y Las Vegas al tiempo que terminaba su residencia Jazz & Piano de este verano.

Tuvo la idea del álbum junto con su prometido Michael Polansky, quien la acompañó como el otro productor ejecutivo del disco.

Polansky dijo que se sintió confiado en agendar tiempo en el estudio luego de hablar sobre música y darse cuenta de las similitudes entre el personaje que interpretó Gaga en la película y su alter ego de la vida real. Dijo que su misión era dejar fluir la energía creativa con el jazz como base de la música.

"Era importante para nosotros que el álbum se sintiera cohesionado, no porque tuviera que encajar en un estilo, sino porque la energía y la personalidad lo unían todo", comentó Polansky, que llamó a Gaga "brillante e intrépida".

"Queríamos seguir respetando el papel del género para ayudar a los que lo escuchen a conectar con la música, pero no queríamos que frenara al equipo creativamente".

Previo a su espectáculo de más de dos horas en Las Vegas, Gaga y los bateristas, trompetistas, bajistas y miembros de la orquesta del show acudían al estudio y grababan durante aproximadamente seis horas.

Se convirtió en un ritual que trasladó al estudio la energía de sus espectáculos en vivo.

"Estaba enfocada en llevar al límite este sonido todos los días y empujarnos a ser lo más atrevidos posible", dijo Gaga, que produjo todas las canciones junto a Benjamin Rice, quien ganó un Grammy por su trabajo en la banda sonora de la cinta "A Star is Born" ("Nace una estrella") con ella y el actor Bradley Cooper.

El álbum contiene canciones renovadas como "Get Happy" de la década de 1930 y la canción espiritual negra "Oh, When the Saints" junto con canciones originales como "Happy Mistake" y "Folie À Deux."

"Este álbum fue hecho con gracia y mucha concentración y verdadero amor y dedicación por Harley Quinn", comentó la cantante y actriz. "También es un profundo amor y respeto por todos los músicos y personas que estuvieron en el estudio con nosotros todos los días".

Inspirada en el jazz

"Harlequin" representa el primer álbum inspirado en jazz de Gaga desde el deceso de su colaborador de muchos años y amigo cercano Tony Bennett. A menudo, la cantante reflexiona sobre sus sabias palabras.

"Siempre me solía decir: ´Si te apegas a la calidad, nunca te va a salir mal´", recordó Gaga, que había compartido el escenario con Bennett y colaboró con él en dos álbumes: "Cheek to Cheek" de 2014 y "Love For Sale" de 2021, ambos que ganaron el Grammy a mejor álbum tradicional de pop vocal.

Comentó que Bennett, que murió a los 96 años en 2023, habría celebrado a alguien como ella, entusiasmada por explorar nuevos horizontes de "lo que el jazz puede significar hoy y lo que la música puede ser".

"Quería hacer un álbum de gran calidad con una música sofisticada", dijo Gaga. "Tony es el ancla en muchos sentidos. Por mucho que se desvíe del enfoque clásico de la vieja escuela que pueden adoptar estas canciones, mientras hubiera momentos en los que volviéramos al estudio y la disciplina del jazz, en cierto modo ancla todo el disco".

Junto con su álbum de acompañamiento, Gaga dijo que espera lanzar un álbum de estudio en febrero. Será su primero desde "Chromatica" de 2023, que incluía la canción ganadora del Grammy, "Rain on Me", con Ariana Grande.

"He terminado con ese disco", comentó. "Todo forma parte del otro, aunque la música es muy diferente".

La felicidad de Gaga con su vida ha generado su creatividad musical. Estaba emocionada de ir al estudio y colaborar con personas que "ama y respeta".

"Probablemente sea lo más enfocada que me he sentido personalmente en una década", señaló. "Me siento más en forma con esta música que en mucho tiempo. Es una de las razones por las que estoy tan agradecida con mi pareja, Michael, por su colaboración creativa y su apoyo en todo esto".

Gaga añadió que "cuando te sientes despejada, sana y feliz, siento que es cuando tu arte puede volar de verdad".