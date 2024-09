Ana Gabriel anuncia el cierre de su gira mundial "Un deseo más" en el Estadio Olímpico

La cantante Ana Gabriel regresará al país para celebrar el 50 aniversario de su carrera artística con un concierto que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 8:00 p.m., según informó la artista mexicana en sus redes sociales.

Al compartir la noticia, la cantautora expresó su emoción por volver al país: "La emoción está rebozando mi alma. Por fin hago la invitación formal a RD. Vuelvo a ustedes más llena de amor que antes. Los dominicanos que han estado conmigo durante la gira en Europa, Brooklyn, NJ y otros lugares, me han confirmado que no me equivoqué al casarme con ustedes".

Continuó: "¡PREPÁRATE, RD! Este 6 de diciembre llego con todo, donde cierro la gira. En 2023 nos profesamos un matrimonio fiel y yo sigo firme, así que no me puedes fallar. Te espero al cierre de la fiesta 2024. Con #undeseomas #50aniversario #anagabriel #50anosdemusica #lafiestacontinua".

En junio de este año, Ana Gabriel informó en su cuenta de Instagram que tenía previsto regresar a la República Dominicana, país en el que cuenta con miles de seguidores. Posteriormente, se anunció que el concierto sería el 7 de diciembre.

"El 30 de noviembre voy a estar en Miami, de ahí me voy a Costa Rica y de Costa Rica paso a República Dominicana, donde cerraré la gira Un deseo más 2024", explicó la cantante en esa ocasión.

La reconocida cantautora, quien recientemente recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, se presentó el 29 de abril del 2023 en el Palacio de los Deportes con una producción conjunta de SD Concerts y Pav Events.

El concierto estará bajo la producción de Pav Events y Cárdenas Marketing Network (CMN). Pablo Pou, CEO de Pav Events, explicó que la propia artista eligió el país para despedirse de su gran año en los escenarios, ya que considera que los dominicanos son uno de los públicos que más aman su música en todo el mundo.

"Este concierto será un gran evento en el que Ana Gabriel quiere regalarle al público local una experiencia nunca antes vista, con lo mejor de su carrera artística", señaló Pou.

El productor agregó que Ana Gabriel no solo se ha sentido querida por los dominicanos en el país, sino que en cada ciudad que ha visitado se ha mostrado la bandera dominicana entre los fanáticos presentes.

Temas como "Simplemente amigos", "Tú lo decidiste", "Quién como tú", "Mi talismán", "El cigarrillo", entre otros, formarán parte del amplio repertorio que los presentes podrán corear y disfrutar, interpretados por la mexicana, acompañada de una gran banda y mariachis que forman parte del tour que ha recorrido varios países.

Las boletas para Ana Gabriel en el Estadio Olímpico estarán disponibles en preventa desde el día 3 de octubre a las 10:00 a.m.

El Olímpico está en remodelación

Desde abril de este año el Estadio Olímpico Félix Sánchez es objeto de su mayor intervención en más de dos décadas y, a cinco meses de que el aforo acoja como sede principal la Copa Mundial de Fútbol Femenino sub-17, todas las butacas fueron removidas de las graderías, así como las luces de las torres.

Decenas de hombres trabajan tanto en las tribunas como en las oficinas, palco presidencial, zona VIP y áreas sanitarias, así como la parte eléctrica y de plomería, labores a cargo del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), que iniciaron el 24 de abril de este año.