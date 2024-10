Pasión Vega: "Intentaremos hacer un resumen de estos 30 años en el arte"

La artista española Pasión Vega se reunirá nuevamente con el público dominicano para ofrecer un concierto el próximo 12 de octubre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 pm.

El experimentado productor y empresario artístico César Suárez la trae al país, y para esta ocasión la malagueña anticipa una noche marcada por los temas que han acreditado su carrera internacional, así como las canciones más recientes.

Pasión Vega concedió una entrevista a Diario Libre por teléfono y no ocultó su alegría de reunirse de nuevo con sus admiradores.

—¿Quisiéramos que compartas alguna expectativa y concepto del show?

Estupendo. Estoy feliz de volver a Santo Domingo, de regresar a esa tierra tan maravillosa que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Siempre había soñado con volver a menudo y estar en contacto con vosotros, y poder cumplirlo es un privilegio para mí.

Estoy acompañada de mi banda, bajo la dirección de Jacob Sureda, mi pianista desde hace más de 20 años. Hemos preparado un repertorio especial, recopilando canciones que han sido importantes en mis 30 años de carrera, con música y letras profundas.

Habrá desde copla hasta bachata, y algunas sorpresas del repertorio dominicano, como regalo. Es un recorrido maravilloso por una vida dedicada al arte y a la canción, que tengo muchas ganas de presentar.

—Pasión, precisamente la trayectoria de un artista es muy significativa. No se puede comparar con cualquier profesión porque es arte, es creación, hay mucho sacrificio, mucha entrega, a veces tirándose al vacío, sin paracaídas. ¿Cómo ha sido este viaje para ti?

Ha sido más largo y prolífico de lo que hubiera imaginado de joven. Cuando era una niña y soñaba con cantar, lo veía como algo muy lejano e imposible. Conseguir una carrera sólida y larga ha sido maravilloso, pero hay que pagar un alto precio. Hacer música independiente es complicado, pero también es una carrera sólida donde disfrutas cada paso, cada éxito. Conocer nuevos públicos y abrir nuevos teatros es un éxito que vivo con ilusión y agradecimiento porque he hecho lo que he querido.

—¿Qué abarcará el concierto?

Intentaremos hacer un resumen de estos 30 años en el arte. A veces no hacen falta tantas palabras; una canción puede expresar lo que quieres decir. Este repertorio representa muy bien mis caminos y veredas musicales, y todo lo que he ido amando a lo largo del tiempo.

—En tu caso, ¿hubo un momento en el que decidiste que hasta aquí no más, o eso te impulsaba a seguir adelante?

La lucha siempre me ha gustado. Comencé muy joven y no tenía idea de todo lo que implicaba. Lo importante es disfrutar del camino y saber que en esas batallas, no solo como mujer, sino en el paso del tiempo, es complicado mantenerse y seguir creciendo como artista y como mujer. Encontrar un equilibrio entre mi vida personal y profesional es lo más importante.

—¿Qué rol ha jugado la familia en tu huella artística? ¿Te han apoyado?

Sí, sin duda. Mis padres siempre me apoyaron y me ayudaron a volver a mis raíces. Ahora, mi hija de 10 años me da mucha fuerza. Aunque canto y eso me aleja de ella, cada regreso es un tiempo de calidad que intento aprovechar. Transmitirle valores de trabajo y esfuerzo es fundamental, y espero que eso quede en ella.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/06/pasion3.jpg

"El concierto de Lorca es muy teatral y atemporal. Me gustaría llevarlo a Santo Domingo en el futuro, ya que su obra dejó una huella allí" Pasión Vega Cantante “

—¿Cómo te gustaría que tu hija viva su vida?

Hay que vivir intensamente cada momento y estar en el aquí y el ahora. Es importante inculcarle valores para que sea una buena persona y trate a los demás con humildad y generosidad.

—¿Cuál fue el sabor que te dejó el disco en homenaje a Federico García Lorca (Lorca Sonoro)?

El concierto de Lorca es muy teatral y atemporal. Me gustaría llevarlo a Santo Domingo en el futuro, ya que su obra dejó una huella allí. Su legado humano y artístico es valioso, y su música es un aspecto que creo que el público debe conocer.

—Recibiste el Premio Mujeres en el World Fest 2024, ¿qué representó ese homenaje?

Fue maravilloso y emocionante. Es una reivindicación necesaria para visibilizar a las mujeres creadoras en el arte. La unión en la industria musical es fundamental para amplificar nuestras voces.

—¿Algún mensaje para tu público en República Dominicana?

Los añoramos mucho y los esperamos con amor en el concierto que hemos preparado con cariño. Quiero que vibren y se emocionen con nosotros, celebrando la vida y la música, que es lo importante al final.

Sus inicios en el arte Ana María Alías Vega nació en Madrid, España, y se la conoce artísticamente como Pasión Vega. Se inicia en el mundo de la música participando en el coro de la parroquia de su barrio, en Málaga.En 1993 participa en un concurso de radio en Cadena Ser y gana, editando su primer sencillo en vinilo, titulado "Estos detalles".