Cher, Foreigner, Mary J. Blige y Dionne Warwick ingresan al Salón de la Fama del Rock & Roll

El pop puro inició las incorporaciones en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado cuando Dua Lipa y Cher cantaron “Believe” antes de ceder el escenario a una gran variedad de estrellas que incluyó a los maestros del funk Kool & the Gang, los clásicos del rock Foreigner y Peter Frampton, y una potente actuación del ícono del gospel Dionne Warwick, que causó revuelo a sus 83 años.

Los miembros de este año también incluyeron a Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Ozzy Osbourne, Dave Matthews Band y reconocimiento póstumo para Jimmy Buffett, MC5, Alexis Korner, John Mayall, Norman Whitfield y Big Mama Thornton.

“¿Por dónde empiezo? Cher no es una sola persona”, dijo Zendaya al presentar a Cher. “Su nombre es tan legendario como su legado”. Zendaya señaló que Cher, de 78 años, es la única mujer que ha tenido un éxito número uno en una lista de Billboard en cada una de las últimas siete décadas. “Cher lo tiene todo”, dijo Zendaya antes que la cantante interpretara una versión rockera de “If I Could Turn Back Time”.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/20/6590398d7dd617b76999075d58977aea5def27bdw.jpg La actriz y cantante estadounidense Mary J. Blige posa durante la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll este sábado, en Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio (Estados Unidos). (EFE)

En su discurso, Cher dijo que se inspiró en Cenicienta y agradeció a su madre por inculcarle el levantarse siempre después de la derrota. “Lo único que aprendí de mi mamá es nunca rendirme”, dijo. “Nunca me rindo. Estoy hablando con las mujeres: dede abajo y sin oportunidades, seguimos adelante”.

Chuck D presentó a Kool & the Gang y dijo: “Esta es una celebración que se debía hacer desde hace mucho tiempo”. La banda tuvo 12 éxitos Top 10 en el Billboard Hot 100, incluido el éxito de 1980 “Celebration”, así como “Cherish”, “Get Down On It”, “Jungle Boogie”, “Ladies Night” y “Joanna”. Han sido elegibles para el salón desde 1994.

Dr Dre incorporó a Blige, a quien se le atribuye la creación de una categoría musical completamente nueva: el hip-hop soul . La canción más conocida de la nueve veces ganadora del Grammy es “Family Affair” de su álbum triple platino de 2001 “No More Drama”.

