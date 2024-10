Luis Segura defiende legitimidad de sus composiciones en 60 años de carrera

El veterano bachatero dominicano Luis Segura defendió la legitimidad de sus más de 500 composiciones, especialmente de la bachata "Pena por ti".

"Es un tema de honor y defenderé mis obras mientras viva", escribió el "Papá de la bachata" al pie del video.

"En esta etapa de mi vida, sin nunca haberme visto en un escándalo durante mis 60 años de carrera artística, hoy me he dado cuenta que durante mucho tiempo, personas inescrupulosas han cometido una serie de irregularidades con mis obras, afectado mi vida y la de mi familia. Esto no lo puedo permitir más y dedicaré los años que me queden a defender la autoría de mis obras y mi legado musical", escribió.

La canción cumbre

"Pena" es la canción más emblemática del Añoñaíto, ha sido objeto de cuestionamientos, según el autor. Aunque no mencionó nombre, se refirió a una persona que consideraba su amigo y reiteró que él es dueño de su canción.

"Mi canción 'Pena por ti' la estaré defendiendo hasta la muerte, con amigos que venían aquí, me hacían creer que eran mis amigos y eran mi peor enemigo. Él sabe quién es, él sabe lo que hacía ese amigo, qué mal me he sentido después que me he enterado de tantas cosas que hasta los títulos se les cambian a las canciones, señores, qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Tanto engaño, tanta mentira", deploró.

Afirmó que es el dueño de "Peña por ti" y de todas sus canciones, más de 500.

La icónica canción de bachata fue grabada por Segura, de 85 años, en 1982 como parte del álbum del mismo nombre.

El bachatero Joe Veras comentó en su publicación lo siguiente: "Entiendo y apoyo su posición, es importante unir esfuerzos para lograr un mayor respeto a nuestra creatividad. Aquí estamos para darle fuerzas. De Veras".

El "Papá de la Bachata", como es conocido Luis Segura, anunció su retiro en 2023 con su último concierto "Fin de la historia" en el escenario de la Gran Arena del Cibao. A Segura le acompañaron importantes y reconocidos artistas de diferentes géneros, despertando emociones en el masivo público que abarrotó el aforo.

En marzo pasado también recibió el esperado Gran Soberano otorgado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en Premios Soberano por su trayectoria artística, junto a la periodista Alicia Ortega, abarcando las ediciones 2021 y 2022.