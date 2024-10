Don Omar alza la voz en defensa de Puerto Rico y respalda a Kamala Harris

El popular reguetonero Don Omar se ha sumado a las voces de artistas que rechazan las polémicas declaraciones del comediante Tony Hinchcliffe, quien en un discurso de campaña a favor del candidato republicano Donald Trump se refirió a Puerto Rico como una "isla flotante de basura".

Tras el pronunciamiento del domingo, líderes de la industria del entretenimiento en Estados Unidos han repudiado el discurso y han expresado su apoyo a Kamala Harris, candidata a la presidencia de los Estados Unidos.

Este martes, Don Omar abordó el tema a través de su cuenta de X, donde publicó un mensaje en defensa de Puerto Rico.

"Puerto Rico es mi tierra y mi identidad, y hoy más que nunca levanto la bandera de mi isla con orgullo. Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante", dijo el artista.

Y comentó: "Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa", escribió.

"Apoyo a Kamala Harris"

Además, agregó: "A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a Kamala Harris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos. Es hora de voltear la página. We are not going back", concluyó.

Las elecciones en Estados Unidos serán celebradas el próximo 5 de noviembre.

Artistas solidarios

Entre los artistas que han salido al frente contra las declaraciones de Hinchcliffe se encuentran Jennifer López, Marc Anthony, Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny y René Pérez (Residente).

