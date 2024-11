Riqui Gell llega junto a Ariel Santana con un humor "Irreverente"

Con voces audaces y un enfoque que combina la crítica social y el humor ácido, los dominicanos Riqui Gell y Ariel Santana, llegarán al auditorio del Pabellón de la Fama con su show de stand up comedy titulado "Irreverente".

Bajo la producción de Covi Entertainment, los comediantes abordarán diversos temas desde sus perspectivas inesperadas, en una noche que promete carajadas.

Del evento

"Este mes de noviembre tengo un reto, llevar mi stand up "Irreverente: lo que no me dejan decir en las iglesias", al Pabellón de la Fama de la mano de Covi Entertaiment, la gran productora de eventos de humoristas internacionales" manifestó emocionado Gell en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/01/ariel-santana-1.jpg El humorista Ariel Santana. (FUENTE EXTERNA)

Los standuperos compartirán escenario además con el joven comediante Elías Ramírez, quien combina la fe con el humor, abordando temas cotidianos de una manera hilarante y desde una perspectiva cristiana.

Este evento en el que los destacados humoristas de la nueva generación podrán de manifiesto su estilo inconfundible, con el cual están llevando la comedia a nuevas alturas; se realizará el próximo 20 de noviembre a las 8 de la noche.

Las boletas del show están a la venta en TicketMax.com.do.