Emotivo mensaje de la artista dominicana Karina Pasián a Quincy Jones, su padrino musical y mentor

La talentosa cantante y pianista de origen dominicano ha compartido con emoción, en redes sociales, el gran significado que el legendario Quincy Jones, recientemente fallecido, tuvo en su vida.

A través de su mensaje, Karina destaca la profunda influencia que Jones tuvo en su carrera y en su vida personal, recordando momentos significativos que marcaron su trayectoria.

"Descanse en paz el incomparable y legendario Quincy Jones. Me llevó a los escenarios más grandes cuando solo tenía 12 años. Nunca tuvo miedo de apostar por lo que creía y de tomar riesgos. Me enseñó la importancia de vivir la vida al máximo. Fue una influencia increíble para mí y para muchos otros, no solo musicalmente, sino también como ser humano. Te quiero, Quincy. Mis condolencias a toda la familia Jones", han sido sus palabras para el gran maestro en sus redes sociales.

Desde que lo conoció a los 12 años, Quincy se convirtió en su padrino musical, llevándola a los escenarios más grandes y enseñándole a vivir la vida con pasión. Y es que, en 2003, Pasián conoció a Quincy Jones, quien la invitó a ella y a su familia a su casa en Bel Air, California.

Gracias a Jones fue lanzada al mercado internacional por el reconocido productor musical norteamericano, convirtiéndose en su padrino.

Una carrera en ascenso

Poco después, la cantante y pianista nacida en Nueva York, de ascendencia dominicana, actuó y ganó en Star Search. También actuó en el concierto "We Are The Future" de Quincy Jones en Roma.

En 2008 fue nominada a un Grammy Award con un primer disco, producido por Jay Z, en la categoría mejor álbum contemporáneo de R&B, por la canción First Love.

En 2007 realizó una presentación en la Casa Blanca para el entonces presidente George W. Bush, durante la celebración del Black Music Month, convirtiéndose en la primera persona de descendencia dominicana en cantar allí.

Tras una temporada un tanto desilusionada de la música, entra a formar parte del equipo de Alejandro Sanz, con quien ha salido de gira por varios años al formar parte no solo de su coro, sino al contar con su propio espacio para cantar.

En 2023 fue invitada especial de los conciertos que protagonizó Romeo Santos en Puerto Rico durante su exitosa gira Fórmula Vol.3.

Karina Pasián ha lanzado un total de dos álbumes de estudio. Su primer disco, First Love, en 2008, que recibió una nominación al Grammy; y "Something Warm to Wear", en 2020. En 2023 publicó su nuevo tema "Solo tu mirada".

Además, ha participado en varios sencillos y colaboraciones a lo largo de su carrera.

Leer más Los pasos firmes de Karina Pasian hacia su posicionamiento