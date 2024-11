Beto Cuevas: "La música es un tubo de escape emocional que uso en todo momento"

Beto Cuevas está listo para regresar a Santo Domingo, y su próximo concierto en la capital dominicana, a realizarse este 12 de noviembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, promete ser un evento memorable.

Después de varios años de éxito con La Ley y de su carrera en solitario, el cantante chileno se prepara para ofrecer un espectáculo único, cargado de emoción, nostalgia y, por supuesto, mucha música. Así lo reveló a Diario Libre, en una entrevista a propósito del evento.

En este nuevo capítulo de su carrera, Cuevas regresa a la isla con una propuesta fresca, pero con la promesa de revivir los grandes éxitos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Para Beto, cada concierto es una oportunidad para reconectar con su público y compartir con ellos el resultado de su evolución artística y personal. El cantante reconoce que la conexión que ha logrado con el público dominicano es muy especial.

"Estoy muy feliz, muy contento con este concierto. Santo Domingo tiene una energía única. La primera vez que estuve allí, me sentí como en casa. La calidez de la gente, su pasión por la música, es algo que no se olvida. Cada vez que regreso, sé que voy a vivir algo mágico", comenta el artista, cuya última presentación en territorio nacional se efectuó en 2018.

¿Entonces, por qué tardó tanto en regresar? Él lo explica.

"Me tomé un tiempo para la introspección, para reordenar mis ideas y para grabar música nueva, cosa que voy a sacar en diciembre, y que se va a ver materializado en un disco acústico que voy a sacar. Y, a mediados de 2025, lanzaré un disco completamente nuevo con canciones originales que ya de hecho tengo mezclado y listo".

Y es que, afortunadamente, a Beto no le han faltado proyectos. Desde la actuación, la composición, la producción, hasta la pintura. Él no para.

Beto reinventado

"A veces uno tiene que desaparecer para volver a reaparecer con una reinvención de uno mismo. Y ese es el caso de lo que voy a mostrar ahora en la República Dominicana", añade.

El concierto que ofrecerá en Santo Domingo será más que un simple recital. Para Cuevas, será una celebración, un viaje sonoro donde la música no solo será la protagonista, sino también las historias personales que ha vivido y aprendido a lo largo de los años.

"La gente escuchará las canciones que quieren escuchar de mi carrera, pero también un pequeño adelanto de este disco acústico que voy a sacar en diciembre. Así que estoy feliz de la vida", agrega.

"Este concierto será una especie de cierre y de inicio a la vez", explica.

"Es un momento para compartir mis canciones más queridas, pero también para hablar de todo lo que ha significado este recorrido. La gente ha estado conmigo en cada etapa, y ahora quiero que ellos sean parte de este nuevo capítulo".

Cariño especial por el público dominicano

Beto es consciente del agrado que genera en su fiel fanaticada dominicana, un sentimiento que él asegura es recíproco y que se ha venido trabajando con los años. "Ese sentimiento es recíproco. Yo siento mucho cariño por la gente de República Dominicana", revela.

Ese aprecio no es fortuito; conexiones de amistades y memorables momentos de vacaciones en familia lo unen a la isla.

"Tengo grandes amigos, el país en sí me parece precioso. He podido vacacionar allá por diferentes lugares en varias oportunidades y he podido aprender un poquito de ese cariño y de ese corazón gigantesco que tienen los dominicanos. Yo lo he experimentado y me siento muy feliz de poder volver y de poder compartir uno de los amores de mi vida, que es la música. Poder subirme a un escenario y compartir justamente esa alegría y forma de vivir".

A lo largo de su carrera, Beto Cuevas ha sabido mantenerse fiel a su esencia, pero al mismo tiempo ha evolucionado y explorado nuevos sonidos. Su estilo ha sido siempre una mezcla de pasión y reflexión, algo que sus fans sienten cada vez que lo escuchan.

"La música para mí es una paleta con pinceles y la posibilidad de hacer una nueva obra. Es un tubo de escape emocional que uso en todo momento y que es bastante impredecible e intangible para mí mismo, incluso que lo vengo haciendo".

Y razón tiene. El resultado artístico va a depender de la forma en la que es concebida. Pero siempre cuenta algo.

"Yo hago canciones, pero no siempre hago cosas que me gustan", reflexiona.

Él se inspira en el día a día. Trata de musicalizar las situaciones que le suceden, que le afectan, las viva él o lo hagan personas cercanas. "Eso es la música para mí, es la forma de expresarme, al igual que el dibujo, la pintura y todas esas formas de expresión artística".

"Es maravilloso el poder que tiene la música. Tiene un poder que no solo se mide por lo que suena, sino por lo que transmite. Siempre he tratado de que mis canciones hablen de lo que siento y de lo que he aprendido. Para mí, cantar es una forma de compartir todo eso con los demás", expresa.

Para Beto, algunas canciones son tan poderosas como los libros que, dependiendo de tu poder de discernimiento, les darás significados distintos.

"Yo siento que algunas canciones, algunas más que otras, son como libros que leímos cuando éramos niños. En este caso, El Principito, que es un libro que tú lees y entiendes de una manera cuando eres niño, y cuando lo lees siendo un adolescente lo entiendes de otra manera, según la etapa que estás viviendo, y después, como adulto, lo lees y vuelves a capturar cosas que te servirán para tu vida y lo entiendes de otra manera", refiere.

Con esta analogía, Cuevas solo quiere ejemplificar la fuerza que tiene la música en el contexto cultural.

"La música tiene esa facultad, sobre todo, algunas canciones, de no solamente llevarte al pasado recordando momentos entrañables, sino también puede darte respuestas en momentos en los que estás quizás buscándolas".

Cambios en la industria

Lejos de satanizar el contenido actual de la música, Beto tiene claro que la industria musical ha cambiado, que hay mercados para todos y que son los cambios generacionales los que dictan los éxitos. Sin embargo, señala que las canciones de algunos estilos musicales carecen de sustancia.

"Siempre va a suceder, un trecho generacional y un estilo nuevo que va a aparecer y que a lo mejor va a dejar a las personas que hacían música un poco alejados de los gustos actuales, pero creo que hay propuestas para todos los gustos".

Pone como ejemplo que, en una conversación con uno de sus hijos, él le señalaba que hay cierto tipo de canciones que a él no le llenaban, y su respuesta fue porque no las entendía.

"Le decía, por supuesto que entiendo, pero creo que más que el ritmo, hay estilos musicales cuyas letras son repetitivas y redundan un poco siempre en el mismo tema". "A mi gusto, ciertos estilos musicales carecen de sustancia... Hay lugar para todos, porque hay nuevas generaciones que evidentemente van a adoptar ritmos nuevos de artistas que son contemporáneos con ellos".

"Hay ciertos artistas que están destinados a trascender y a convertirse en clásicos, justamente por la sustancia que tienen sus canciones y se convierten en clásicos musicales. Sin embargo, otros quizás no tengan esa trascendencia y tengan un tiempo de duración un poco más corta", detalla.

Más sobre el concierto

En su próxima presentación, el público dominicano podrá disfrutar de los grandes éxitos que marcaron su carrera, como El Duelo y Mentira, pero también de nuevas canciones que han sido bien recibidas por la crítica y sus seguidores.

La propuesta para este concierto es una mezcla de nostalgia y renovación. Cuevas asegura que está listo para ofrecer un espectáculo que no solo será un recuerdo de su legado, sino también una muestra de su constante evolución artística.

"Será una celebración de la vida, porque eso es lo que yo quiero hacer en el escenario. Cada vez que me subo agradezco la alegría de poder estar presente con toda la gente, entregándole mi música".

"Quiero que la gente se lleve algo de esta noche, que no sea solo un buen show, sino una experiencia que los marque. Mi idea es que todos podamos disfrutar de un espacio donde la música y la emoción se encuentren, y donde podamos celebrar juntos".

A lo largo de los años, Beto Cuevas ha sabido cómo manejar la presión y la expectativa que conlleva ser un artista de su calibre. Con una humildad inquebrantable, reconoce el impacto que sus fans han tenido en su carrera.

"El cariño de la gente me ha dado fuerzas para seguir. Cada vez que subo a un escenario, siento que estamos todos juntos en eso, compartiendo un momento que solo la música puede crear", comparte, recordando los momentos más significativos de su trayectoria.

En este regreso a la República Dominicana, Beto Cuevas se presenta más maduro, más conectado con su música y con su gente.

"Cantaré temas del disco que viene, que yo sospecho que le va a gustar mucho a la gente, porque son canciones muy bien depuradas, muy bien curadas, además, los que son de mi generación se encontrarán con un viaje en el tiempo para recordar épocas pasadas. Un vaivén de buena onda lleno de canciones", finaliza.

