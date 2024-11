Ringo Starr se adentra en el mundo del country con 'Look Up', su nuevo álbum en colaboración con T B

El country le viene natural a Ringo Starr. Ha sido parte constante en su carrera desde sus inicios con The Beatles, por lo que no fue un cambio drástico para él hacer un álbum dedicado al género. El próximo "Look Up" es una colaboración con el maestro del country y la música americana T Bone Burnett.

"He hecho 20 álbumes y siempre hay una canción que es algo country en cada uno", le dijo recientemente Starr a The Associated Press.

Su amor por la música —Hank Williams y Kitty Wells son sus favoritos— comenzó en su infancia, junto con su afición por el blues, el swing y cualquier otra cosa que llegara a su ciudad natal.

"Liverpool, es la capital de la música country en Inglaterra", dijo Starr. "Creo que mucho de eso se debe a que es un puerto, y la razón por la que recibimos físicamente la música rock ´n´ roll, fue porque los chicos en los barcos iban a América, iban a Egipto, iban por todo el mundo. Y traían música".

Starr —incluso su nombre artístico tiene vibras de vaquero— tuvo un momento estelar con los Beatles en 1965 cuando cantó el clásico honky-tonk de Buck Owens, "Act Naturally" y muchas de las canciones originales de los Beatles que el baterista cantó, incluyendo "What Goes On" y "Don´t Pass Me By", tenían matices country.

Su gusto llegó a un punto álgido con su segundo álbum en solitario, "Beaucoups of Blues" de 1971, una producción completamente country.

Siguió experimentando —grabó un dueto de "Act Naturally" con Owens en 1989— pero no hizo otro álbum de country por décadas.

Luego llegó Burnett, el principal defensor de la cultura del country clásica en los últimos 25 años, el hombre detrás de las bandas sonoras de "O Brother Where Art Thou" e "Inside Llewyn Davis", y la inusual dupla de Robert Plant y Alison Krauss.

Starr conocía a Burnett desde hacía décadas, pero nunca había colaborado en un proyecto completo con él.

"En los años 70 yo solía organizar muchas fiestas y él siempre estaba allí y eso que nunca lo invité", dijo Starr. "A menudo nos reímos de eso".

El año pasado ambos estaban en el Sunset Marquis para una lectura de poesía de Olivia Harrison, esposa del excompañero de banda de Starr, George Harrison.

Starr había realizado una serie de EPs con diferentes escritores y productores, incluido un lanzamiento reciente con Linda Perry, y sugirió que Burnett le diera una canción para el próximo.

Burnett rápidamente volvió con una melodía country.

"Era hermosa, la canción más hermosa que he escuchado en mucho tiempo", dijo Starr, quien sintió así la chispa para hacer una canción country.

Al final, Burnett se inspiró tanto que escribió nueve canciones que, junto con dos más, una de ellas compuesta por Starr con su amigo Bruce Sugar, transformaron el EP en un LP.

Starr tocó la batería y cantó en Los Ángeles, mientras Burnett grabó partes del disco en Nashville, trayendo a los jóvenes artistas de country neo-clásico Billy Strings y Molly Tuttle para varias pistas.

Krauss canta con Starr en una canción que coescribió, "Thankful", lanzada el viernes como el segundo sencillo del álbum, en la que logró introducir la frase característica de Starr, "amor y paz", en un género que generalmente trata sobre cualquier cosa menos eso.

Ringo Starr posa para un retrato en West Hollywood, California, el jueves 17 de octubre de 2024. (AP)

Del lanzamiento

"Sí, la puse en la canción", dijo con una sonrisa.

"Look Up", que se lanzará en enero, llega en un momento importante para el country con un resurgimiento impulsado por figuras asociadas con otros géneros como Beyoncé y Post Malone, quienes se han puesto las botas de vaquero. "Mi proyecto simplemente se unió. Quiero decir, no pensé en nada de eso", dijo Starr. "Simplemente pensé, voy a hacerlo".

Cuando Burnett y Starr trabajaban en su propio álbum, Beyoncé lanzó su popular "Cowboy Carter".

"Él preguntó, ´¿cómo vas a ponerle al álbum?´", dijo Starr. "Pensé, ´BE-ON-SAY´. Pero nadie se rio".

En enero, Starrr tendrá la oportunidad de tocar en uno de sus lugares favoritos, el auditorio Ryman de Nashville, antigua sede del Grand Ole Opry, para un par de conciertos y un especial de televisión. "Estoy emocionado porque vamos a tocar algunas de las otras canciones y algunas de las canciones country", dijo. "Vamos a hacer ´With a Little Help From My Friends´ al estilo country. Eso vamos a ver".